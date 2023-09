Fabry et Dumont, les meilleurs du Raid Mosan

En bon compétiteur qui se respecte, Jonathan Fabry, en binôme avec son partenaire d'entraînement, Igor Dumont, repère les favoris avant le départ. Les frères Howet, Florian et Antonin, semblent redoutables. La victoire doit se jouer entre ces deux duos. Après le trail, au moment de monter dans le kayak, ils sont d'ailleurs côte à côte. "Un raid ne se gagne pas en kayak, mais peut se perdre en kayak", disent souvent les plus initiés. Jonathan et Igor donnent tout et parviennent à creuser sur les deux frères. "Nous prenons la poudre d'escampette lors de la seconde portion du parcours, et nous rentrons au parc à vélo avec plus ou moins une minute d'avance. Malgré une petite chute, quelques frayeurs en descente, nous parvenons à signer le meilleur chrono vélo", commentent les deux copains. Derrière, on retrouve Simon Legros, l'organisateur du Raid de la Molignée, en duo avec Louis Patris. Les frères Howet se contentent de la troisième marche du podium.

Dans la catégorie mixte, Cloé Minet et Jonathan Charlier se classent à la 18e place, avec près de cinq minutes d'avance sur Claire Samain et Michaël Charlot et dix minutes sur Aurélie Pelas et Jean-Baptiste Point.

Le premier duo 100% féminin est namurois, avec Anne Sohy et Véronique Samain. Première participation sur un raid pour les deux copines, qui se complètent plutôt bien. "Nous étions un peu frileuses pour la partie VTT, vu le manque d'entraînement et surtout les conditions climatiques des derniers jours. On est servies au niveau de la boue, mais au final, on peut dire que notre marge de progression est énorme pour l'année prochaine, car c'est sur que nous serons de la partie", sourient les gagnantes. Florence Georges et Laurianne Hoet terminent à la deuxième place, devant Anne-Laure Demartin et Céline Biot.

Au total, pas moins de 84 duos franchissent la ligne d'arrivée de cette édition 2023 du Raid Mosan, qui en appellent bien d'autres.

Les résultats

HOMMES : 1. Dumont Igor / Fabry Kiki 02:10:35, 2. Legros Simon / Patris Louis 02:19:20, 3. Howet Florian / Howet Antonin 02:21:23, 4. Hance Thibaut / Lichtherte Eric 02:25:39, 5. Haniset Arthur / Gervais Mathieu 02:27:28 ; MIXTE : 18. Lecharlier Jonathan / Minet Cloé 02:44:09, 27. Samain Claire / Charlot Michaël 02:49:45, 29. Pelas Aurélie / Point Jean Baptiste 02:54:29, 35. Krier Anne-Frederique / Claude Michael 02:59:21, 36. Roelants Aude / Blaimont Tanguy 03:00:53 ; FEMMES : 45. Sohy Anne / Samain Veronique 03:08:52, 50. Georges Florence / Hoet Laurianne 03:16:36, 63. Demartin Anne Laure / Biot Celine 03:44:53, 70. Dervaux Alyson / Dervaux Caroline 03:58:59, 73. Leclère Caroline / Chartier Stéphanie 4:06:35