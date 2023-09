Senzeilles et Presgaux sur la bonne voie

Avec une équipe décimée, Meux ne se faisait guère d’illusion. En lutte d’ouverture face à Blecquy, les Bruyérois s’accrochèrent jusque 4-2 avant d’abdiquer: 7-3. Contre Galmaarden, qui avait écarté Blicquy (7-4), les Meutis n’ont pas eu droit au chapitre via une espagnole. "On nous a pris pour des guignols", assénait dépité le capitaine Kévin Dumont. La journée dominicale fut du même acabit malgré la présence de Zicot. Ils sauvèrent 3 jeux devant Galmaarden et un face à Blicquy au omplet. "On a grappillé un jeu en plus que la veille", philosophait-il.