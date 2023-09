Profondeville et Gembloux sont là

PROFONDEVILLE: Degey 9, Delvaux 6(2x3), Heraly, Garot 6, Schevers 2, Pochet 4, Sprimont 3(1x3), Guns 4, Balon-Perin 13, Mouchart 6(2x3).

L'entame de match est équilibrée mais avec quatre bombes encaissées, Profondeville accuse deux points de retard au terme du premier quart: 15-17. Les Namurois se trouvent difficilement en attaque mais parviennent à compenser avec une défense intraitable qui leur permet de passer devant au repos: 33-28. C'est à nouveau derrière que les Mosans font la différence tout au long de la seconde mi-temps avec 9 et 7 points encaissés lors des deux derniers quart-temps soit 42-37 à la 30e et 53-44.

Gembloux 88 - Uccle 69

17-20, 28-14, 19-16, 24-19.

GEMBLOUX: Ponsard 3(1x3), Reconnu 13(1x3), Carretta 4, Vandewalle 12(1x3), D.Marchal 2, Y.Marchal 16(2x3), Kouassi 4, Deblire 17(1x3), Saillez 5(1x3), Mestrez 2, Seki-Kandi 10, Piret.

Si les Gembloutois montrent quelques signes d’anxiété dans le premier quart-temps et sont menés 17-20, ils se libèrent dans le second et non contents de revenir au score, prennent l’avance à 45-34 au repos. Les Couteliers reprennent sur le même tempo et très vite l’écart grimpe à vingt points avant de redescendre à 64-50 à la demi-heure. L’équipe locale n’a alors plus qu’à contrôler pour signer un premier succès..

Maffle 89 - Ciney 71

25-23, 22-13, 23-15, 19-20.

CINEY: Laroche 23(4x3), Gauthier 2, Vandescure 6, Dewez 7(1x3), Henin 6, Lecoutre 12, Lahaut 14.

Pour l’entrée en R2 Ciney se présente fortement déforcé avec sept joueurs. Les Namurois s’accrochent dans le premier quart-temps mais encaissent déjà beaucoup: 25-23. Trop naïfs, les Cinaciens commettent des erreurs en défense et Maffle en profite : 47-36 au repos. L’écart se creuse encore un peu plus après la pause et si le match est plié à la demi-heure(70-51), les visiteurs ont une belle réaction dans les dernières minutes.