Natoye empoche le premier derby contre Ciney

Quoi de mieux qu'un derby condrusien pour débuter le championnat! Natoyennes et Cinaciennes avaient hâte de lancer leur saison. Après une première période partagée où les "Bleues" ont tenu la dragée haute à leur hôte du jour (29-29), les filles de Tifany Leroy ont enfin trouvé la faille face à la zone adverse et la réussite aux shoots a aidé. Les "Jaunes" s'imposent 70-54. "J'ai été étonnée de tomber sur une zone durant 40 minutes, avoue la coach natoyenne qui décroche par la même occaison son premier succès dans le coaching adultes. La clé pour déjouer une défense de zone est de faire circuler la balle à l'intérieur. Les filles l'ont compris et la réussite dans le dernier quart a suivi. C'est une victoire en moins à aller chercher pour le maintien." Pour les Bleues, c'est 10 minutes de trop. "On s'est accroché le plus longtemps possible, raconte l'entraineur cinacien, Pierre-Philippe Jadot. Je pensais qu'on allait souffrir plus face à cette jeune équipe natoyenne. Nous avons encore une belle marge de progression, nous devons continuer à travailler et cela paiera."