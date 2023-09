Mont-Gauthier dans le dernier carré

Les Rochefortois, en état de grâce tant la frappe qu’à la livrée, menèrent le premier acte tambour battant en profitant de surcroît des erreurs de leurs invités sur le tamis (4-0, 4-1 et 7-1). La reprise fut du même tonneau avec les frappeurs Pierard, Dooms et Tristan Schmit en verve. Le tournant de la lutte survint à 12-4, 40 blanc. A cet instant, les Rochefortois connurent un relâchement en concédant à la livrée trois jeux de 40 partout (12-7). Après avoir loupé le coche, ils se ressaisirent opportunément pour conclure sur du13-7 et préserver l’espoir.