Moniquet : "Optimiste pour la suite de cette Vuelta"

Dont samedi, sur une très difficile étape. "J'avais coché cette journée, sur les routes très vallonnées de Calpe, que je connais bien (NdlR: les coureurs y vont régulièrement en stage en hiver). C'était un bon coup, j'étais avec mes coéquipiers Thomas De Gendt, Lennert Van Eetvelt et Andreas Kron. Notre avance est montée à six minutes, mais Jumbo-Visma en a décidé autrement et a fait chuter l'écart à deux minutes. Quand le peloton allait me reprendre, je me suis relevé, avec l'idée de remettre cela dimanche."

Mais, le lendemain, de fortes rafales de vent ont provoqué des bordures quasiment dès le départ. "C'était super-nerveux, cela a vraiment été la guerre, continue Sylvain Moniquet. J'étais déçu, car je visais l'échappée. Mais je retiens que les sensations sont bonnes. Je ne peux être qu'optimiste pour la suite du Tour d'Espagne."

Qui passera ce mardi par un chrono, avant une étape propice aux baroudeurs, comme lui, mercredi.