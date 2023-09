Les jeunes pongistes namurois remportent l'inter-équipes

Encadrés et coachés par Quentin et Jean-Luc Burton, Nathalie Marchetti, Frédéric Sonnet, Christophe Namur et Vincent Duvivier, les petits Namurois ont réalisé de belles performances. Plusieurs jeunes ont ainsi atteint les quarts de finale. On épinglera toutefois les deuxièmes places du Malonnois Sam Fransquet en minimes et de Capucine Housiaux, de Moustier, en poussines, ainsi que la troisième place d’Anaïs Romain en cadettes.