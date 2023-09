Léo Montulet décroche la coupe du Monde

"C’est un peu cela, car ça reste une épreuve spécifique malgré tout, très différente des championnats d’Europe ou du Monde qui sont des rendez-vous pour lesquels on programme d’autres pics de forme. Pour être présent fin août à mon meilleur niveau, j’ai dû me relancer durant trois semaines de préparation intensive sans la garantie d’être compétitif… Au final, ça le fait, mais je ne gagne la coupe du Monde que de 7 petits points. En Tchéquie la semaine dernière, on avait deux manches de course classique, ma spécialité, et deux de sprints dans un bassin de slalom, ce que je n’aime pas trop... Et très peu de temps pour reconnaître la rivière en classique, alors que j’aime bien pouvoir prendre mes marques. Je remporte la première manche de classique pour 4 petits dixièmes de secondes sur 10 minutes de course. Aussi j’ai tout donné pour éviter ce stress dans la seconde manche, mais un peu trop... : j’ai escamoté (retourné le bateau) pour finir 2e. Et les deux manches de sprints se sont mal déroulées. Heureusement, en coupe du Monde, on tient compte des 6 meilleurs résultats. Et comme j’avais bien performé en Italie..."

"Je ne sais pas si je pourrai encore viser une victoire finale en coupe du Monde en 2024, alors je savoure, conclut Léo. Parce que les athlètes présents ne sont pas les mêmes qu’à l’Euro ou au Mondial à cause d’un calendrier et d’une préparation spécifiques. Cette année, tout s’est bien mis pour y arriver. On verra. Je vais d’abord faire une petite coupure, mentalement j’en ai besoin. Puis un stage en Slovénie avec Maxime, avant un marathon en Ardèche qui fera déjà partie de la préparation pour l’année prochaine." Qu’on peut espérer aussi fructueuse.