La rotation s’installe dans l’équipe onhaytoise

Dans l’entrejeu (qui devrait bientôt récupérer "Lambi"), c’est Josué Bastin (souffrant du genou) qui a été ménagé en cours de seconde période, alors que Tristan Gillis a gratifié sa prestation d’un superbe but. "Je suis content pour lui, enchaînait son coach. Je lui ai dit: il n’est pas Gaëtan Gall, il doit jouer avec ses qualités à lui. Son potentiel s’ouvre progressivement. Il a beaucoup travaillé pendant la préparation et on est là pour l’encadrer et l’accompagner."

Le programme de la semaine sera logiquement allégé pour les joueurs. Mais pas pour le club, ses dirigeants et bénévoles, puisqu’il faut assumer les préparatifs, puis certains services (sorbet et bar) des marches gourmandes, qui ont lieu tout le week-end prochain, au départ de Falaën. "Heureusement, le match de coupe est prévu à 16h le dimanche. Cela permettra à une partie d’entre nous de revenir au stade, après le coup de feu de midi sur le parcours de la marche", expliquait un comitard. Et si la qualif’ est au bout de la journée, ce sera la plus belle des cerises sur le gâteau walhérois.