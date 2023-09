Un athlète paralympique s’impose chez lui

Il n'y a que cinq minutes entre les deux départs, du 5 kilomètres et du 11,2 kilomètres. Ce sont donc forcément les 151 athlètes de la petite distance qui sont les premiers à rallier la ligne d'arrivée. Leader du Challenge, le médecin Jérôme Lechien semble le favori. Battu il y a quelques semaines à Loyers par le jeune Luca Mommart, Jérôme pense pouvoir profiter de son absence pour l'emporter. Mais c'est compte sans la présence de Jérémy Wanet, venu mettre le chat dans les poules. Au final, c'est ce dernier qui l'emporte pour une poignée de secondes. e Je démarre la course à une bonne allure pour me retrouver progressivement en tête. Je parviens ensuite à conserver cette première place jusqu'à la fin en maintenant un écart d'une dizaine de secondes avec mon partenaire d'échauffement, Jérômee, raconte Jérémy. Eliot Balbeur complète le podium masculin. Chez les dames, la triathlète en herbe de l'Institut Saint-Louis Namur, Apolline Ramboux, ne laisse aucune chance à la triathlète plus confirmée, Lauryne Van Laeken. Apolline décroche la victoire avec près de deux minutes d'avance. L'athlète de l'Ocan, Maya Dussard, se contente de la troisième place.

Le 11,2 kilomètres est un peu moins populaire, avec 125 inscrits, dont, on l'espère, un futur athlète paralympique, Martin Clobert. Il ne faut d'ailleurs que quelques centaines de mètres pour voir Martin et Yves Vanderbeck prendre la poudre d'escampette. Ils se relayent, Martin plus à l'aise sur la route et dans les descentes, Yves reprenant les commandes dans les bosses, mais au final, Martin l'emporte. "Je sors d'une grosse semaine d'entraînement après les vacances, et cette épreuve n'est pas vraiment au programme. Je suis donc loin d'être frais. Dans chaque côte, je pense que je vais me faire distancer, mais finalement, j'arrive à bien allonger dans les descentes pour parvenir à faire la différence. Cela tient jusqu'au finish, dans la souffrance", s'exprime Martin, qui envisage de participer la semaine prochaine au jogging de la Ville de Namur, avec son binôme, attachés, comme le veut le règlement officiel des athlètes handisport malvoyant.

Il n'y a pas plus régionale que Marie Bailleux, qui habite à seulement quelques centaines de mètres du départ. Elle connaît d'ailleurs le parcours sur le bout des doigts puisque ce sont ses chemins d'entraînement. C'est donc en toute logique qu'elle parvient à s'imposer, devant Florence Pirson et Maude Arnould. "Ce n'est que du plaisir! Une belle course malonnoise pour une malonnoise", souffle la gagnante, qui prend les commandes dès le premier kilomètre.

Classements

5 km

HOMMES : 1. Wanet Jérémy 19.27, 2. Lechien Jérôme 19.42, 3. Balbeur Eliot 19.57, 4. Duchene Victor 20.39, 5. Kesteman Antoine 20.48 ; FEMMES : 15. Ramboux Apolline 22.45, 26. Van Laeken Lauryne 24.34, 27. Dussard Maya 24.48, 31. Gaudin Anaïs 25.20, 32. Nauwelaerts Claire 25.21

11,2 km

HOMMES : 1. Clobert Martin 42.23, 2. Vanderbeck Yves 42.49, 3. Etienne Fabrice 44.13, 4. Hastir Fabrice 44.34, 5. Delpierre Mathieu 46.02 ; FEMMES : 21. Bailleux Marie 49.52, 34. Pirson Florence 52.53, 40. Arnould Maude 54.35, 46. Guilmot Audrey 55.22, 49. Rinchard Elodie 55.42.