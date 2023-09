Bons débuts de Loyers et Boninne contre des Liégeoises

LOYERS: A.Ernoux 0, Bricq 2, Derochette 0, Gérard 8, Moeys 0, Hubin 12, Frocheur 4, J.Ernoux 11, Dandois 17.

Beaucoup d'équipes redoutent les Liège Panthers et les "Rouges" s'en sont sorties idéalement avec un beau succès.

Après un premier quart partagé, les filles de Jean-Jacques Jacobs font le trou dans le deuxième. (31-28). Face à la jeunesse liégeoise, les Loyersoises ne paniquent pas et peuvent compter sur leur nouvelle recrue, l'ex-Shark, Manon Dandois et ses 17 points. Au final, Loyers s'impose 55-49 et rassure tout le monde sur leur état de forme.

Sprimont 58 - Boninne B 65

13-16, 17-16, 18-15, 10-18

BONINNE B: Gilliard 2, Laloux 3, Delahaut 6 (2x3), Lakkerwa 2, Bussmann (1x3), Brus 4, Deroisy 14 (2x3), Fivet 3, Hubaut 27

Ce déplacement redouté par le nouveau coach boninnois est ponctué d’un beau succès 58-65. "Il aura fallu attendre les dernières minutes pour faire la différence, avoue l’entraîneur namurois, Florent Seidoff. Avec une grande Hubaut (27 points au compteur), les Jaunes se sont sortis de ce piège sprimontois. "Il n’est jamais facile de s’imposer chez des Liégeoises et ça a été le cas. Objectif atteint et focus sur Templeuve."

Les Sharks se loupent d’entrée

Profondeville-Ottignies B 49-57

17-20, 11-18, 17-11, 4-8

PROFONDEVILLE: Delveaux 2, Didion 0, Lizin 11, Bouillon 9, Arnould 12 (1x3), Flahaux 4, Gaux 0, Bouchat 1, Bernard 10 (2x3)

Moins agressif que les Brabançonnes, Profondeville voit son adversaire s’envoler à +10 au repos (28-38). "On redresse bien la barre défensivement mais en zone offensive, c’est beaucoup plus compliqué, admet le coach mosan, Jordan Mouchart. Sur un coup de chaud du duo Bernard-Arnould avec trois bombes à trois points, on revient à -4 sans parvenir à faire la jonction et passer devant. Dommage car il y avait la place face à cette équipe."