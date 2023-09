Beauraing 1 - Arquet 0

"Une victoire très difficile contre une belle équipe bien préparée et bien organisée. Le nul aurait été équitable, reconnaissait sportivement le T1 local Sébastien Tiffaneau. Félicitations à notre adversaire qui sera difficile à bouger. Félicitations à mes filles pour leur abnégation, leur combativité, leur état d'esprit. C'est notre force." Boufous a exploité une percée sur le côté droit de Hassani (1-0).

Philippeville 3 - Biesme 4

Lozza déflorait la marque (0-1, 4e). Dufosset égalisait sur coup franc (1-1). En début de seconde période, Lenoir exploitait un remarquable travail de C. Vurcke (2-1, 52e). V. Chiliade (2-2, 55e), E. Chiliade (2-3, 68e) et Petaccia (2-4, 81e) renversaient la vapeur. C. Vurcke fixait les chiffres (3-4, 89e). "Nous n'aurions jamais dû perdre la rencontre, analysait le coach local Fabrice Schietecatte. Un match entre deux équipes qui ont leur place en P1. Nous avons réussi notre entrée", se réjouissait le T1 biesmois Alexandre Lozza.

Houyet 2 - Ligny 1

"Après dix premières minutes compliquées, les filles ont trouvé leurs marques et se sont créé de nombreuses occasions", se réjouissait le coach local Thomas Fondaire. Matz (1-0) et Boisdenghien (2-0, score au repos) ont inscrit les buts locaux, Polo Gracia, le but visiteur (2-1). "Un nul aurait été plus logique", précisait le T1 lignard Eddy Gohorry.

Jemeppe 0 - Grand-Leez 5

"Nous n'étions que neuf à l'entame du match, et, à la demi-heure, nous avons dû laisser partir notre capitaine Océane Dorjoux, qui travaillait de nuit, précisait le T1 sambrien François Thibeau. Je suis très fier de mon équipe qui, à huit contre onze, a lutté sans rien lâcher dans l'adversité. Nous avons aligné deux filles de 15 ans. Et notre gardienne titulaire était absente. Je tiens aussi à signaler que nous avons essayé de reporter le match, mais Grand-Leez a refusé!"

"Un match assez facile dans l'ensemble, analysait le T1 gembloutois Jan Zirpolo. Une fois trouvé le chemin des filets, mes joueuses se sont libérées et ont déroulé." Juprelle (3) et Albert (2) se sont partagé les buts.

Dinant 3 - Ciney 6

Le score était de 1-2 au repos. E. Allard a inscrit les buts locaux, Minet (4), Lamarque et Calcus, les buts cinaciens

De gros scores et un match arrêté

Florennes 16 - Leuze 0 (arr.)

Privées de nombreuses joueuses, les Coalisées se déplaçaient à dix. Le repos était atteint sur le score de 16-0 . "Nos invitées ont alors décidé d’arrêter les frais", précisait le T1 local Luka Paparo. Ruth (3), Volpe (3), Burlet (2), Moyen (2), Beugnies, Debroux, Degrève, Delculée, Gille et Nicolas se sont partagé les buts.

Onoz 1 - Andenne B 11

La messe était déjà dite au repos (0-4). Les Autoroutières terminaient à huit, la chaleur ayant eu raison de certaines d’entre elles. F. Revillod a sauvé l’honneur local. Hody (8), Degey, Hennaut et Joassin ont inscrit les buts visiteurs. "Nous avons inscrit un douzième but, mais l’arbitre du club a décidé de ne pas en tenir compte en raison, je cite, de la faiblesse de l’équipe locale", précisait le T1 andennais Matteo Malfliet.

Pesche 0 - Loyers B 9

Le repos était atteint sur le score de 0-4. Les buts ont été inscrits par Lefèvre (2e), Obelereo (13e, 70e, 88e), Woltèche (31e, 39e), Salihi (54e, 89e) et Lelievre (61e).

Spy 0 - Malonne 3

"Il y avait beaucoup de stress pour un premier match de championnat", précisait le coach local Stéphane Wiame.

"Un super match de toutes les filles. Et un duel très fair-play face à une très belle équipe de Spy", lançait le T1 malonnois Benoît Malfliet. La capitaine malonnoise du jour, Arnould, trouvait la faille avant le repos (0-1). Peters doublait la mise dès la reprise (0-3). Willame enfonçait le clou sur coup franc (0-3).

Lustin 10 - Emines 0

"Emines était déforcé. Sa meilleure joueuse a été contrainte d’évoluer au goal", précisait le mentor local Christophe Debras. Le repos était atteint sur un score de bicyclette tennistique (6-0). Rivard (4), Allard, Collard (sur penalty), Côte, Guglielmi, Mine et Rodriguez Valdes se sont partagé les buts.

Quinlan Collignon (Arquet), Lola Mine (Loyers, D2) et Alice Léonard (Mont-Saint-Guibert) se sont engagées avec Lustin.

Eghezée 5 - Olloy 0 (fft)

"En raison de la modification du championnat, une grosse moitié de mes joueuses étaient absentes. Certaines étaient à un mariage, d’autres, en vacances", précisait la coach ollégienne Pascale Jacquemart.

Fém. Auvelais 6 - Rienne 1

Dorigatti (11e), Thewissen (24e, 46e), Deklerck (34e), Léonard (67e) et Marin (87e) ont inscrit les buts locaux. Mhadhbi avait égalisé (1-1, 14e). "Nous n’avons jamais été inquiétés, précisait le T1 local Thierry Dogot. J ’espère que ce premier succès va lancer notre championnat."

Ciney B 11 - Sauvenière 1

Le score était de 8-0 au repos. Callut (4), Mathy (2), C. Simon (2), Bouchat, Maure et L. Simon se sont partagé les buts locaux. S. Faiz a sauvé l’honneur visiteur.