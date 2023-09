Attendu au tournant, le Nismes de Sam Cabaraux assure

Avec une expérience de deux ans comme entraîneur de la Réserve nationale de Couvin-Mariembourg et une famille qui baigne depuis toujours dans le foot, Samuel n’est quand même pas le premier venu. Et il ose poser des choix comme envoyer Cordioli en tribune ou commencer le match avec Boudin, De Potter ou Nava Fernandes sur le banc. "Ce n’est jamais simple et sympa, surtout quand tout le monde mérite de jouer, mais je n’ai pas le choix. Avec 19 joueurs tous titulaires potentiels, je dois trancher. Je l’explique aux gars avant d’annoncer la compo et s’ils sont déçus, ils comprennent. Cette saine concurrence ne peut qu’élever le niveau ". Et actuellement, ça permet aux "Crayats" de réaliser un sans-faute.