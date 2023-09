Arnauts, la bonne surprise à Ciney

Formé comme numéro 10, la bonne surprise cinacienne de ce début de saison évolue désormais sur un flanc. "Une fois à Ciney, on m’a replacé en 9, détaille Noa. Puis David Maucq m’a repositionné sur un côté. Peu importe à droite ou à gauche, j’apprécie occuper un rôle offensif. L’an passé, je jouais principalement avec l’équipe B. Après quelques apparitions en D3, le coach m’a dit qu’il comptait sur moi cette saison. Et en préparation, j’ai de suite senti la confiance du coach et de mes coéquipiers. Je suis bien intégré, c’est un plaisir d’évoluer avec cette équipe."

Très jeune dans un appartement à Ciney

Très à l’écoute et travailleur, Noa a découvert le foot bien loin de la capitale du Condroz. "Je suis originaire de Vielsalm, explique cet ailier très rapide, capable de mettre le feu dans une défense. J’ai ensuite évolué quatre ans à Givry et un peu à Virton avant de rejoindre Ciney, en U15. D’abord à l’internat et dans une famille d’accueil, on a décidé avec mes parents que ce serait plus simple de trouver un appartement. Je vis dans le centre de Ciney depuis quelques années et je revois mes parents le week-end. Toujours aux études, tout se passe à merveille pour moi."

Buteur à Flénu, Noa espère continuer sur sa belle lancée dimanche au RCS Brainois.