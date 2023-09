Cartes jaunes: Mauléon, Michel, Agnelli, Kone, Sbaa.

Buts: Kone (1-0, 23e), Agnelli (2-0, 29e), Nguea (2-1, 54e).

DINANTAISE: Delaite, Makuanga, Loriers (58e Veroeven), Taminiaux, Dujardin (76e Fontaine), Kone (84e Leyssens D), Igot, Richard, Agnelli, Michel, Leclercq (74e Misse Misse).

LOYERS: Salmon, Sbaa, Dandoy (46e Nguea), Colard, Tadjenant (46e Seutin), Bajraktari Déli (67e Craps), Richir, Collard, Scaffidi, Bouyalaan (46e Bajraktari Deart), Mauléon.

Les Dinantais ont livré une prestation sans complexe, face à un candidat au titre. Une organisation sans faille et une solidarité remarquable leur ont permis de valider leur première victoire. Si les Loyersois prenaient d’emblée le jeu à leur compte, ceux-ci ne se montraient que peu dangereux, hormis sur une latte de Scaffidi. En face, les Dinantais jouaient intelligemment leurs contres et punissaient coup sur coup les Namurois via un Leclercq des grands soirs, servant Koné et Agnelli pour faire le break. À la pause, Jean François Beguin effectuait trois changements, histoire de remettre son équipe à l’endroit. Loyers pressait haut, mais ne se montrait pas assez adroit face à un Delaitte vigilant. À l’heure de jeu, le remuant Nguea se jouait de l’arrière-garde dinantaise pour relancer ses couleurs. C’était sans compter sur le jusqu’au-boutiste des visités, qui préservaient leur viatique, avec un peu de chance dans les derniers instants. Aurélien Leclercq pouvait exulter. "Je suis heureux de mon match, avec deux passes décisives. J’ai voulu démontrer au coach et au groupe que j’avais un rôle à jouer." Dans l’autre camp, Antoine Richir analysait: "On a joué une mi-temps. C’est trop peu. Bravo à eux."