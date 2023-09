Arbitre: Desimpele

Cartes jaunes: Alalabang, Besson, Bergiers, Chantrain, Ceulemans.

NAMUR: Herman, Vander Cammen, Baudot, Detienne (83e Laloux), Fofana, Ghaddari (77e Prso), Tashima (62e Bangoura), Dheur (77e Besson), Alalabang, Iscaye, Khaida (62e Musset-Quintais).

TIRLEMONT: Bizimana, Bergiers, Meeus, Chantrain (54e Singh), Naudts, Yagan (76e Vanhaeren), Ngongo (76e Matterne), Vandamme (46e De Vos), Ceulemans, Claes (84e El Harrak), Jochmans.

La météo estivale avait attiré pas moins de 500 personnes pour la grande première des Merles dans leur nouveau stade de Jambes. Cédric Fauré avait préféré aligner Tashima dans le onze de base alors que Besson, sans démériter, débutait sur le banc. Les premiers pas des Namurois comme des Sucriers étaient teintés de prudence durant un quart d’heure d’observation même si les visiteurs mettaient les premiers le nez à la fenêtre dès la 9e via Naudts. Peu après, M. Desimpele prenait une de ses deux décisions contestées par les hommes de Cédric Fauré en ne sortant qu’un bristol jaune pour une agression sur Tashima. "J’ai reçu pas mal de coups durant la rencontre. C’était un foot fort physique, parfois trop", reconnaissait le Japonais.

Les Unionistes prenaient progressivement la possession de balle sans pour autant montrer de perçant offensif déterminant. "Ce sera certainement un des points à améliorer", considérait après la partie le T1 Cédric Fauré alors que Khaida, Tashima et surtout Detienne, alertaient le gardien Bizimana.

À la reprise, les Namurois décidaient de jouer un peu plus haut et contrariaient la relance tirlemontoise. Detienne obligeait même le dernier rempart flandrien à se coucher sur un de ses envois à l’heure de jeu. Les Noir et Jaune remportaient pas mal de duels Sur l’un d’eux, Iscaye était accroché de manière suspecte dans le rectangle puis l’envoi de Dheur alertait Bizimana. Tirlemont reculait de plus en plus mais restait dangereux sur les rares contres dont un signé Yagan, qui aurait pu faire mouche. Malgré l’apport de sang frais et les débuts de Prso, le marquoir ne voulait pas participer à l’ambiance de fête qui régnait sur le site de l’Adeps. Les Merles peuvent-ils avoir quelques regrets ? Probablement mais ils doivent retenir leur premier point pris en Nationale 1 et l’impression qu’il reste une marge de progression importante. Après deux rencontres, on peut dire sans hésiter que les Mosans ont leur place à ce niveau.