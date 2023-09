Un duel fort agité pour rester invaincus

L’exploit de battre un candidat au titre

Cette fin de match fut beaucoup moins appréciée du côté du coach des "Verts", Sammy Delbart. "L’arbitre a laissé jouer 105 minutes en tout et l’égalisation est survenue à la 101e. Nous devions réaliser l’exploit de battre un des candidats au titre et nous ne récoltons qu’un point. Je suis dégoûté", avouait le T.1 visité, criant haro sur l’arbitrage, à sens unique, selon lui.

Hastière 8 - Saint-Gérard B 0

Les Mosans n’ont pas laissé planer longtemps le suspense. Dès la 5e, sur penalty, Loviny entamait la marque. Un triplé de De Rycke et un but de Minuz façonnaient un score de forfait avant la pause. Dès la 61e, De Rycke affichait un 12e but à son compteur buts personnel depuis le début de saison. Ergo, pour son retour, et Istace parachevaient l’œuvre des hommes de Quentin Mathieu. Ce dernier avait accueilli un transfert de dernière minute en la personne d’Antoine Poncelet (ex-Paliseul et Onhaye B), qui apportera encore une touche d’expérience au groupe hastiérois.

Ham 3 - Somzée B 1

Les affaires sambriennes débutent bien, avec un premier but signé Dinjart après dix minutes. La suite est moins réjouissante, les hommes de Frank Van Crutsen se retrouvant à dix dès la 20e. Cela ne les perturbe pas outre mesure car ils doublent la mise à la 57e par Maes. À la 76e, Maucourant, qui met fin à un cafouillage, relance les Somzéens. Pour cinq minutes, car les "Balouches" obtiennent un penalty, converti par Lamer.

Olloy 0 - Philippeville B 19

Les "Étoilés" ont réalisé un feu d’artifice, face à des Ollégiens toujours courageux et fair-play, mais qui pourraient bien en avoir marre de ramasser des casquettes chaque week-end. Le marquoir indiquait 7-0 avant les citrons. Il allait s’emballer de plus belle en seconde armure, pour afficher le score le plus gargantuesque de la journée. Buteurs: Frascarelli, Ciscato (3), Vanderelst (2), Dogot (2), Lecomte (2), Verlaers (2), Pemers, Hannecart, Klöters, Minet, Ferauge.

Bioul B 0 - Thy-le-Château B 6

Les Sang et Or se créaient une occasion en première période. Leur adversaire fut plus prolifique en trouvant le chemin des filets à quatre reprises avant le café, par Lamort d’un coup franc dans la lucarne, Tavianucci et Muscas (2). Ainsi bien nantis, les visiteurs allaient se déconcentrer et manquer à de nombreuses reprises l’objectif au second acte. Seuls, Tavianucci et Boutellier y parvinrent encore, en fin de partie.

Treignes 0 - Anhée B 12

"On a fait le boulot, dans un match à sens unique. Soulignons l’excellent état d’esprit de notre adversaire, qui a su rester calme malgré l’ampleur du score", souligne le mentor des "Orangés", Cédric Chapelle, cette fois resté sur le banc pour cause de blessure. Les Anhétois menaient 0-5 à la mi-temps, avant de totaliser sept buts de plus en seconde période, profitant de la fatigue visitée. Les buteurs mosans ont été Martin (5), Limet (3), Léonard (2), T. Pochet et M. Pochet.

Clermont 3 - Frontières 3

Les Clermontois avaient pris le large sur des buts de Roger et Duquenne dans la première demi-heure. À la 30e, un coup franc de Lesoir réduisait la distance. Devuyst rendait un meilleur avantage aux visités à la 67e. En fin de match, Francotte et Labar, sur penalty, arrachaient un point.