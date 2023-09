CINEY: De Petter 3(1x3), Laroche, De Jaeghere 14(2x3), Balthazar A. 5, Gielen15(4x3), Tshiteya 11(1x3), Jacques 13(2x3), Malliar 4, Balthazar M. 14, Husson 7(1x3).

Bien rentrés dans leur match offensivement, les Cinaciens ont du mal à contenir la puissance physique de Pierrick Vandenbrule. Malliar prend sa troisième faute après cinq minutes (8-7) et ne jouera plus de la première mi-temps. Sous l’impulsion de Gielen, une pluie de trois points s’abat sur Sprimont et permet à Ciney de prendre neuf points d’avance dans ce premier quart (25-16). Si les Liégeois usent, à raison, de leur jeu intérieur, les Condrusiens carburent devant (+7 à la mi-temps). À la reprise, Tshiteya donne treize points d’avance aux locaux mais Sprimont ne capitule pas et revient à -6 dans la foulée (49-43). Martin Balthazar sort alors de sa boîte et rend une avance confortable que Ciney gérera parfaitement les cinq minutes suivantes. Lors de la dernière période, le collectif cinacien assure et prend son envol sur deux tirs primés de De Jaeghere (80-60 après 35’). Ciney continue son sans-faute et se qualifie pour les seizièmes de coupe de Belgique.

Charleroi 80 - Belgrade 71

24-24, 18-11, 16-16, 22-20

CHARLEROI: Menth 8, Polet 11(1x3), Demeyer, Fedele 5(1x3), Mutuale, Loncke 7, Faison 10, Conreur, Zecevic 28(5x3), Shema 8, Cambiola 4, Permane

BELGRADE: Beca 3(1x3), Vandekerckove 2, Demars 18(2x3), Davreux 8, Pretto 8(1x3), Hucorne 11(3x3), Cerquarelli 1, Bampolineza 6, Mommer 9(2x3), Lhoest 3(1x3)

Jusque-là invaincu, Belgrade n’a pas réussi le sans-faute dans sa poule de groupe mais malgré la défaite, les Namurois finissent premiers de leur série et peuvent nourrir l’espoir de recevoir une D1 au prochain tour. Les Belgradois n’ont pas démérité mais se sont heurtés à une équipe carolo qui a mis beaucoup d’intensité dans son jeu. Les deux équipes se neutralisent malgré tout dans le premier quart-temps: 24-24. Sous pression, les Namurois perdent bien trop de ballons(25 pertes sur le match) et laissent les Carolos prendre l’avance pour mener 42-35 au repos.

Après la pause, le jeu se rééquilibre et si l’écart se stabilise, les visités restent devant à la demi-heure: 58-51. La bonne volonté des Namurois ne suffira pas.