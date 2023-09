Rhisnes trouve son rythme, pas Jambes

Du côté de Mascaux, c’était évidemment la déception car, avec plus de volonté, on aurait pu faire mieux. "Vu l’envie montrée en seconde période, on aurait pu prétendre à mieux, regrette le mentor jambois, Michaël De Troyer. Ceci dit, on ne peut pas gagner un match si on joue convenablement une période. Je ne m’attendais évidemment pas à ce 0/9. Pour les matches très difficiles qui vont suivre il va falloir créer une surprise."

Saint-Germain 0 – Leuze 6

Malgré l’ampleur du score, Leuze a dû attendre la seconde période pour récolter un deuxième succès. C’était 0-0 au repos . "Une fois qu’on a inscrit le premier but, confie le coach leuzois Gaël Masson, notre tâche a été plus facile et les buts ont suivi." Les buteurs ont été Tallier (3), Dachelet, Nejjar et Husquin. Mais du côté leuzois la mauvaise nouvelle est le décès de Frédéric Adans, un gars qui mettait toute son énergie pour le club mais aussi pour que l’Entente Hesbignonne fonctionne à merveille.

Grand-Leez B 2 – Temploux 2

En déplacement à Grand-Leez, invaincu, Temploux a récolté son premier point. Ce qui n’est pas pour déplaire à son coach Benjamin Mazy, qui doit toujours composer avec un effectif réduit. Au repos, c’était 0-1 via Cambier. Après l’égalisation de Streel à l’heure de jeu, Malotaux remettait les "Aviateurs" aux commandes (1-2). Mais à la 89e, Rouer arrachait l’égalisation finale pour les visités.

Bois-de-Villers 3 – Malonne B 1

Dès l’entame du derby, Bois-de-Villers impose son jeu, ce qui se traduit par des buts de Tasiaux et de Honnay avant la pause. L’inévitable Notte enfonce le clou, avant que Mantia ne sauve l’honneur pour les Malonnois.

Boninne 2 – Flawinne 2

"Un bon résultat, même si je m’étais déplacé pour les trois points", avoue le coach flawinnois, Pierre-Olivier Janssen. Au repos, c’était 1-1 suite au but de Leocata et à un auto-goal de la part d’un de ses équipiers. Si Stragier remettait les visités aux commandes, Loris Wick signait le 2-2 final.

Jambes B 2 – Rhisnes 3

Pour avoir loupé son début de rencontre, Jambes ne pouvait espérer l’emporter. Dès la 3e, c’était 0-1 via Rihoux. Jambes peinait, ce qui permettait à Braibant de signer un doublé avant la pause. Après le café, Rhisnes se créait d’autres opportunités, mais Jambes ne s’avouait pas vaincu. Rhisnes s’est fait peur suite aux deux buts de Segat.

Spy B 4 – Sclayn 3

La première période souriait aux "Spirous", qui menaient 2-0 au repos via Chelli et Del Bene. Si Lombet amenait le 2-1, Spy s’envolait à 4-1 par Del Bene et Mignon. Sclayn eut le bon goût de ne pas s’avouer vaincu, mais les buts de Flamant et de Labar ne changeaient pas la donne.

Taviers 4 – Petit-Waret B 5

La surprise du jour est la victoire des "Biwacks", qui étaient pourtant menés 4-1 au repos. Si E. Wilmet ouvrait le score avant la pause, Henrottin (3) et Lumbala mettaient les Eghezéens largement en tête (4-1). Sans doute trop confiant, Taviers hésitait et ne pouvait répondre aux réalisations de Pierre, E. et D. Wilmet et Demoitelle.

Loyers B 2 – Emines 4

C’était 0-1 au repos, suite au but de Delsaux. La seconde période était très animée, mais tournait à l’avantage des Eminois, qui totalisent toujours le maximum des points. L’évolution du marquoir: Nzuignia (1-1), Bombey (1-2, pen.), Sainthuile (2-2) et, dans les arrêts de jeu, 2-4 par Sterpin.