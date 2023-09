Renan Gossiaux, premier Belge sur l’UTMB 2023 en 28h54 : “Je n’ai pas souffert…”

”C’est une belle récompense, même si je n’étais pas venu pour ça”, nous a indiqué le Jambois, après une sieste qu’il n’a pas réussi à mener à bien et avant de reprendre le chemin de la Belgique, dès ce dimanche. “Ce n’est que sur la fin que, via mes amis qui faisaient mon assistance, j’ai compris qu’il y avait moyen d’aller chercher cette place de premier Belge et de faire quelque chose de bien. J’ai fait la dernière descente de la Flégère comme un fou, histoire de passer sous les 29 heures.”

De cet UTMB, l’athlète du Team Trakks retiendra “une ambiance que tu n’as nulle part ailleurs”, lui qui n’avait jamais fait de trail dépassant les 100 kilomètres. “C’est un truc de fou. À tel point que tu dois presque te boucher les oreilles. C’est même un peu de trop à certains moments, pour quelqu’un comme moi qui aime trouver du calme en montagne.”

Renan Gossiaux découvrait la distance du 100 miles en montagne sur cet UTMB, qui fut son premier et son dernier. ©D. R.

Sa course fut en plusieurs temps. D’abord un départ trop rapide, après avoir dû patienter sur la ligne de départ à Chamonix. “J’ai failli me cramer dans les premiers kilomètres.” Vint ensuite la nuit, où le préparateur physique se sentit beaucoup mieux. “L’UTMB, ce sont des murs à passer. Mais aussi des zones beaucoup plus roulantes, où j’ai pu dérouler et où j’ai pris du plaisir. J’y suis allé étape par étape.” Jusqu’à comprendre qu’il réalisait un truc et de pousser sur l’accélérateur, pris au jeu. “Finir sous les 29 heures fut pour moi une carotte. Sans quoi je n’aurais pas terminé aussi vite.”

Renan Gossiaux aura au final passé plus d’une journée complète sur les sentiers. Sans trop déguster. “Je n’ai pas souffert. Enfin, par rapport à d’autres. J’ai fait une course depuis l’arrière, en remontant petit à petit, là où d’autres lâchaient. Sur le chemin, tu en vois des gens qui vomissent ou sont au bout de leur vie… Je n’ai jamais été dans cet état.”

Malgré cette première expérience réussie, on ne devrait plus le revoir sur l’UTMB. “Je ne le ferai plus jamais, je le promets. C’était l’aboutissement d’un projet de 5 ans. Maintenant, je vais retourner sur des formats plus courts.”