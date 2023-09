Redistribution des cartes en tête

Enfin, les Coalisés de Fernelmont-Hemptinne ont stoppé les bons débuts des hommes de Serge Jassogne. "Ce fut très compliqué, face à une formation d’Andoy accrocheuse, qui s’est battue un peu elle-même, en loupant beaucoup de possibilités de buts", constate Anthony Ronvaux, le T.1 des Fusionnés.

Leuze B 3 - Gesves B 1

Les Hesbignons bénéficient d’un penalty à la 16e, transformé par Lambermont. Les hommes de l’ex-coach de Leuze, Philippe Margrève, égalisent via d’André à la 25e. À la 41e, Jassogne rend l’avantage aux visités. Les Gesvois tentent bien de revenir une seconde fois, mais Jassogne réalise le break à la 65e, pour un succès au goût particulier, dédié à Frédéric Adans, ex-joueur de Flawinne, Aische Spy et Leuze, décédé à l’âge de 50 ans ce week-end.

Méan 6 - Wépion B 3

Les "Fraisiers" s’étaient rapidement détachés sur un doublé de Memeti après 11 minutes. Les visités allaient réduire le score avant la pause via Becker. Oubouaziz allait rendre deux buts d’avance aux Fraisiers à la 50e. Le passage à vide des Namurois était mis à profit par Godefroid, Becker, Collard et Defays pour renverser la situation.

Eghezée B 2 - Floreffe B 3

Mauvaise surprise pour les pensionnaires du stade Rubay, qui n’ont jamais trouvé la bonne carburation. Nicanor (2e) et Maucourant (32e) en profitaient pour les visiteurs. Mieux disposés à la reprise, les Hesbignons se faisaient prendre en contre à la 61e, par Brichard. Les buts d’A. Demaerschalk et Derzelle, dans les 5 dernières minutes, étaient trop tardifs pour changer la donne.

Han-sur-Lesse 7 - Profondeville B 0

Les Ayets, tout en retrouvant un gardien (Maxence Brasseur), ont repris le chemin du succès. Un doublé de Libert et une rose de Feye leur assuraient un bel avantage à la mi-temps. Les Grottis ajoutaient quatre nouveaux pions à leur collection par la suite (Libert 2, Feye, Debatty).

Wartet 2 - Bonneville 3

Les Andennais ont fait preuve de beaucoup de solidarité pour vaincre chez eux des Wartetis tout aussi en forme. Le premier but est tombé à cinq minutes de la pause, sur un penalty converti par Leyder. Dès la 50e, Bellil creusait l’écart pour les Orangés. Le penalty réussi par Dubois à la 70e rendait l’espoir aux "Dolomiens". Bellil, de nouveau, façonnait le break à la 76e. Le but de Thone était insuffisant pour revendiquer un point.

Fernelmont-Hemptinne B 3 - Andoy 2

Premier succès pour les Hesbignons et première défaite pour les Autoroutiers. Dès la 1re minute, Thomas mettait ces derniers devant. Avec deux buts coup sur coup, via Léonard et van Calster, les Coalisés renversaient la vapeur. Cela restait serré à la reprise, même si Andoy dominait et… gaspillait tant et plus après l’égalisation de Da Silva à la 53e. À la 85e, Tershana offrait les trois points aux "Rouges".

Yvoir 0 - Boninne B 3

Les Namurois ont su profiter de leurs contres pour venir à bout de Mosans bien muselés. Grenson et Dauphin, des 35 mètres, étaient les premiers artificiers. À vingt minutes du terme, Silliard clôturait la belle prestation visiteuse.

Ohey B 4 - Andenne B 3

Au doublé initial de Hejnal, les Andennais répliquaient par des buts de Van Thornout et Jasari avant le café. Le chassé-croisé se poursuivait avec un but de Malfroid et la parité ramenée par l’Ourson Taouili. À la 89e, Mbombo avait le dernier mot.