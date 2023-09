"En première mi-temps, nous avons su mettre nos occasions, analysait le quadruple buteur local Jessim Tadjenant. Nous avons été concrets dès qu'il le fallait. Nous nous sommes un peu relâchés en deuxième mi-temps. Sans doute la fatigue du premier match. Comme nous avons effectué beaucoup de transferts, nous devons encore trouver nos automatismes. Les nouveaux venus vont apporter quelque chose. Nous sommes tous de bons joueurs de mini-foot aguerris. Je pense que nous pouvons faire quelque chose cette année. Nous visons le top 3. Nous restons humbles. Nous sommes le Borussia Loyers, et donc une bande de copains avant tout. Le principal est de prendre plaisir sur le terrain. Mais il est vrai qu'aller chercher le titre serait d'autant plus plaisant." "Un premier match à la Florennes!, lançait le capitaine Guillaume Collinet. Nous n'étions pas prêts. Tout le monde a fait une grosse préparation en prairie. Nous avions tous ça dans les jambes. Quand on laisse jouer un Tadjenant. Nous aurions dû être beaucoup plus rigoureux. Nous avons pris ce derby comme un match d'entraînement. Notre championnat va commencer la semaine prochaine."

N2BVerviers 6 - Jemeppe 2

Buts : Liessens (0-1, 12e), Taouchant (0-2, 14e), E. Isiktekiner (1-2, 16e; 2-2, 18e); Bucack (3-2, 21e), Ozdemir (4-2, 24e; 6-2, 33e), Kilinc (5-2, 26e).

Oreye 7 - BF Dinant 3

Buts : Delaite, Dechamps, Delplank (1), Lambotte (1), Sbaa (1), Tasiaux et Wéron.

Pt-de-Loup 7 - Gedinne 3

Buts : Niels, Colaux (1), Collard (1), J. et K. Fondaire, Grislain, Mathieu, Sohy (1).

N3BManage 7 - Sambreville 2

Buts : Di Lillo, D. et. M. Boucha, Furnémont (1-1, 25e), Giambrone, Noël (7-2, 49e), Scorniciel.

N3CBS Anhée 7 - Ans 4

Buts : Galand, J. Dubois, V. Dubois (1), Jacquet (1), Nazé (2), Ravet (2), Van Den Berghe (1).

B.Loyers 10 - Florennes 7

Buts : Quevrin (1-0, 1e; 2-1, 5e), Zingle (1-1, 3e), Ruelle (3-1 7e; 8-2, 35e), Tadjenant (4-1, 10e; 5-1, 20e; 7-2 sur penalty, 32e; 10-5, 44e), Raskin (5-2, 25e), Flament (6-2, 29e), Mauléon (9-2, 39e), Collinet (9-3, 40e; 9-4, 42e; 9-5, 43e; 10-7, 49e), Delcourt (10-6, 46e).

Stavelot 1 - BV Mont 1

Buts : Lizen, Amay, Baltus, Boussifet, Massar, J. Mayanga (1-1, 30e).