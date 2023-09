Arbitre: Ponsar.

Carte jaune: Hanquet.

Buts: Boussate (1-0, 54e).

EVELETTE: Prevot, Diamonde, Dion, Eloy, Becker, Boussate (82e Atez), Hadim, Ntwali, Toussaint, Marques, Olojede (89e Yusufi).

CHEVETOGNE: Martinez, Hanquet, Dessart, De Bona, Minon, Brebant, Desille, Fournaux (82e Grégoire), Pierard, Simon, Cappele.

Les Évelettois sont nerveux. Ils ne peuvent plus se permettre de perdre à nouveaux des points, au risque de se retrouver à neuf unités des premiers, après seulement trois matchs. À la 11e, Boussate se défait de son défenseur et centre pour Ntwali qui voit sa frappe finir sur le piquet. Deux minutes plus tard, sur corner, la reprise de la tête de Boussate est arrêtée à même la ligne. Marquez pense enfin donner l’avantage aux siens, mais son but est annulé pour une position de hors-jeu très litigieuse.

En seconde période, on joue depuis à peine une minute que Ntwali encore lui, bien lancé en profondeur, voit à nouveau sa frappe finir sur le piquet. À la 55e, les Évelettois trouvent enfin la faille. L’excellent Toussaint sert Boussate sur un plateau, qui trompe Martinez (1-0). À vingt minutes du terme, le visiteur Simon croise trop sa reprise, qui finit de peu à côté. Les visités touchent une dernière fois le cadre par Marquez à la 89e. Le score ne change plus. Les Évelettois peuvent savourer leur premier succès de la saison.

"Nous avons fait beaucoup d’efforts physiques, dit Xavier Toussait. ce fut compliqué après le but, mais au final, on gagne sans encaisser." Son coach Olivier Cauz ajoutait: "On s’est fait peur jusqu’au bout, Boussate a une occasion et a fait le job."

De son côté, Michaël Desille était déçu, mais fier de son groupe. "Nous avons fait le gros dos, dit-il. Après le but, on s’est créé des possibilités et on aurait pu égaliser en fin de match." Propos confirmé par son excellent gardien, Martinez. "En première mi-temps, on jouait trop long. En seconde, on a eu les occasions pour revenir et rafler un point."