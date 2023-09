Namur renverse le derby contre Ciney B en R2 dames (revivez le match en vidéo)

NAMUR: Seny 10 (1x3), Remacle 6, Colin D., Dive 5 (1x3), Chirishungu 12(1x3), Colson 19 (3x3), Renversez 6, Henquet 10, Agabalova 8, Demuth.

CINEY: Collet, Beguin 4, Dhaens 6, Simon 5, Colin Z. 16 (2x3), Bouqué 15, Legros 4, Dachelet 8, Cappelle, Royen 2, Absil 1.

Ciney commence un cran au dessus dans l’intensité défensive et se forge une petite avance. L’écart au marquoir se stabilise en dessous de dix points dans le deuxième, Ciney mène 29-37 à la pause. Malgré deux paniers rapides de Colin, les Condrusiennes souffrent face au press namurois à la reprise. Les filles d’Aurélien Garraux, précises depuis la ligne des lancers, en profitent et reviennent dans le coup (40-42, 5e). Alors que les deux équipes sont dans le bonus, Bouqué donne un bol d’air de courte durée à Ciney (42-47). Namur insiste en contre et passe devant (53-50).

En début de quatrième, c’est au tour des Namuroises de commettre quelques imprécisions. Après trois minutes, Ciney semble avoir renversé la vapeur. C’est sans compter sur Colson qui met fin à quatre minutes de disette, d’un trois points dans le corner (56-57). Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais une nouvelle interception permet à Seny de donner une courte avance à son équipe (64-61, 38e). La défense namuroise et deux shoots extérieurs mettent finalement un terme aux espoirs cinaciens. "Le score ne reflète pas le déroulement du match, lance Amélie Bouqué. O n a perdu nos moyens au troisième quart, on craque face à leur press. Si le résultat est sévère, on ne fait pas une mauvaise prestation. Ce sont des débuts encourageants. "

Chez les Namuroises, Emmy Dive était très satisfaite de la mentalité affichée en seconde mi-temps : "On a mal commencé, en ne servant pas assez à l’intérieur. Puis on a montré qu’on était soudées, sur le terrain et sur le banc, et on a mis plus d’intensité. Une bonne rencontre pour lancer la saison."

PDL 65 - Boninne C 52

19-13, 14-18, 5-11, 27-10

REPDL: Gobitaka 2-2, Ballau 0-3 (1X3), Waterlot 4-2, Ralet 3-7 (2X3), Cortese 1-4, Marotta, Hamaide 7-7, Patte, Coubeau 8-4, Canindo, Fontaine 8-3 (1X3).

BCB: Libertiaux 0-1, Delveaux P. 6-0 (1X3) et C. 5-0 (1X3), Melchior 4-0, Noël 4-2, Gilson 8-5, Houthuys, Germiat 2-7 (1X3), Gauthier 0-4, Gemine 2-2, Naveau.

D’entrée, les Eclairs donnaient le tempo. À plusieurs reprises, elles passaient tout près de l’envolée (12-6, 19-11,31-22). Mais un trop grand nombre de fautes, comme le souligne le nombre de lancers (4 sur 8 d’un côté, 15 sur 25 de l’autre), relançait le suspense: 33-31 au repos. Les Namuroises renversaient les rôles à 36-42 mais les promues se libéraient dans le dernier quart.