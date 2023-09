Arbitre: Henrot.

Cartes jaunes: Berisha, Benothman, Martin, Pairon, Mirabile, Karabagli, Lucchese.

Buts: Dethier (0-1, 7e), Jonckers (1-1, 21e et 2-1, 44e), Martinelli (3-1, 75e).

ARQUET: Luyten, Martin, Jonckers (85e Akandja), Mwemwe, Pairon, Benothman (80e Mertus), Gengler, Karabagli (74e Martinelli), Nzinga, J. Mathieu, Delmarcelle.

JODOIGNE: Bronckart, Simonini, Zwikel, Gilles (80e Abdelouahed), Mirabile, Boudar (65e Lucchese), Dethier, Edras, Torres (65e Hassouan), Lapierre, Berisha (65e Varela).

"C’est une belle victoire, avec mon second but qui fait du bien, confie le Vedrinois Tanguy Jonckers. Ce fut un peu le même match qu’à Perwez, si ce n’est que, cette fois, on a marqué."

D’entrée de match, ce sont les visiteurs qui mènent la danse, avec plusieurs corners, le troisième étant le bon pour Dethier (0-1). "On avait mis en place un plan pour contrer Arquet, mais qui n’a été respecté que durant quinze minutes", regrette le coach Steve Dussart.

Par la suite, les Namurois reprenaient la direction du jeu et étaient récompensés de leurs efforts lorsqu’un centre de Mwemwe était repris victorieusement par Jonckers (1-1). Jusqu'au repos, les Vedrinois restaient maîtres et pouvaient à nouveau compter sur Jonckers, qui y allait d’un tir puissant pour battre Bronckart (2-1, 44e). Jodoigne ne pouvait que constater les dégâts.

Dès la reprise, on sentait des visiteurs guère inspirés, qui ne parvenaient pas à mettre le portier visité Yann Luyten en difficulté. "Après le 0-1, ajoute Steve Dessart, ce fut incompréhensible. Manque de choix et trop de précipitation. Ce qui me déçoit le plus, c’est le manque de révolte de la part de mes joueurs, ainsi que le manque d’envie d’aller de l’avant." Du côté vedrinois, on ne demandait pas son reste et on dessinait d’autres bonnes actions. Et là, le dernier rempart de Jodoigne, Loïc Bronckart, empêchait le marquoir d’afficher plus de sévérité. À peine entré au jeu, le dernier renfort namurois, Francesco Martinelli, libérait les siens (3-1, 74e). La messe était dite et Arquet pouvait se montrer confiant, avant la venue d’Aische. "Grâce à notre fond de jeu, conclut le mentor namurois Denis, Sulejman, Jodoigne ne nous a plus mis en difficulté. En seconde, ce fut de notre part une gestion intelligente des échanges. Mes joueurs doivent prendre de la bouteille, pour ne pas se faire punir, comme ce fut le cas samedi dernier."