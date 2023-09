Buts : Maistriaux F. (1-0, 3e), Boudin (2-1, 63e), Lorent (2-1, 83e).

NISMES : Rousseau, Minet (Boudin, 60e), Delpire, Linares, Horé, Hallaert (Depotter, 65e), Fraiture (Libert 60e), Lamort, Sanchez, Maistriaux L, Maistraux F (Fernandes, 77e).

FERNELMONT : Vandenkerckhove, Mparsakis, (Houart, 74e) Carpiaux, Lakhouil (Lorent, 65e), Quevrain, Sacré S. (Preudhomme, 72e), Beguin, Vasseur, Wauquaire, Van De Sande, (Sacré K., 72e) Collard.

Gros challenge pour les Hesbignons ce week-end. Il faut prouver que l'on ne se laisse pas impressionner par les ogres de la série, c'est pourtant un début de match où les Rouges se font peur. Il y a un bon pressing de la part des visités, mais finalement on relève le niveau de jeu et on ne s'en laisse pas compter. Le match est assez équilibré mais c'est sans compter sur l'expérience des frontaliers. D'après Thomas Vandenkerckhove, dernier rempart de l'équipe: "On galvaude des occasions, mais on n'a pas à rougir de notre prestation". Manque de confiance de la part des hommes de Joine ou surplus de motivation chez les Nismois, quoi qu’il en soit, les hommes du sud de la province plantent deux belles roses contre une pour Fernelmont. Le résultat est là, même si tout pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Benjamin Joine avoue : "on sentait une équipe assez fébrile mais, cependant, qui joue sur son expérience ". Trois occasions suffisent pour faire trembler les filets. De son côté, Cabaraux avoue que ses joueurs "ont un peu trop joué dans un fauteuil ". À souligner qu'un excellent Wauquaire rate deux fois le coche en ayant cependant presté un très bon match.