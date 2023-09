Match engagé à Gedinne

Les visités prennent le début de partie à leur compte et trouvent la faille à la 28e, sur un essai de Poncin. Leignon pousse pour faire le break avant la pause et y parvient à la 45e, par Meunier. En début de seconde période, Mesnil se réveille et Baude relance le match. Leignon ne doute pas longtemps, avec un nouveau but de Magis à l’heure de jeu. Les visiteurs tentent encore de revenir, mais le but de Jacqmain est insuffisant.

Haversin B 0 – Han-sur-Lesse 6

Après un bon début de match, Haversin craque dans le dernier quart d’heure de la seconde période, en encaissant des buts signés Deom et Chollot. Haversin a les jambes coupées et la seconde période se déroule à sens unique. Durant celle-ci, Devresse se montre très adroit, en plantant les quatre nouvelles roses de ses couleurs.

Gedinne B 2 – Schaltin B 2

Le début de partie est équilibré et il faut attendre la 40e pour voir les visités prendre l’avance, avec un but de Marchal. Juste avant le repos, les visiteurs recollent au score grâce à un penalty converti par Leclercq. Le second acte est tout aussi équilibré et Gedinne reprend l’avance à la 72e, par Adam. Schaltin pousse et arrache finalement un point mérité dans les derniers instants du match, grâce à Abduli.

Pessoux 8 – Houyet B 1

Les visités dominent le début de partie et trouvent la faille par Quoilin après sept minutes de jeu. Avant la demi-heure, Pessoux plie complètement la partie en ajoutant trois autres buts par Nicaise, Rosier et Malengi Mangituka. Houyet se réveille et réduit la marque par Matz. Juste avant le repos, Malengi Mangituka ajoute un second but. En seconde période, l’équipe visitée garde son avantage et gère les débats. T. Miler, Y. Miler et Pêcheur scellent le score.

Feschaux 0 – Union Dinantaise B 6

Un match très sérieux de l’Union, qui a pourtant dû attendre la demi-heure pour prendre l’avance, par Piret. Avant le repos, Leyssens plantait le deuxième but des siens. En seconde période, Dinant confirmait sa suprématie et inscrivait quatre autres buts via Leyssens (2), R. Kishilo et R. Kishilo.

Pondrôme 8 – Graide 0

Les visités ont facilement pris la mesure de leur adversaire et menaient déjà 4-0 au repos, grâce à des buts de Matz, Remy (2) et De Bolle. En seconde période, les hommes d’Adrien Marlair ont gardé la mainmise sur le match et ont planté quatre autres buts via Dawagne, De Bolle, Léonet et Remy.

Dinant B 4 – Dion 0

Le champion sortant a renoué avec la victoire et s’est rassuré par la même occasion. Puche lançait son équipe à la 5e. Avant le repos, Dinant se mettait à l’abri grâce à des buts signés Drugmand et Volckaerts. En seconde période, Dinant gérait son avance et Kinif plantait un quatrième but à la 88e.