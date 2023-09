NATOYE: Demoulin 8 (1x3), Dehon, Igot 9 (1x3), Binamé 11 (1x3), Jacques 6, Bothy 6, Clabodts 6 (1x3), Giaux 9 (3x3), Charlier 7.

Natoye s’impose dans son premier match de R1. "Défensivement et collectivement, les filles rendent une copie au-delà de mes espérances, souffle le coach, Louis Crevits. N éanmoins, notre entame n'est pas concluante puisque nos shoots ne rentrent pas et des erreurs de communication sont commises (15-11, 10e). Ensuite, on corrige nos erreurs en faisant preuve de solidarité, et la tendance s’inverse (19-29, 20e). En seconde période, nous assumons une bonne gestion en mettant du rythme. Le danger venait de partout."

Namur B 58 - Liège B 43

11-8, 5-12, 18-11, 24-12.

NAMUR: E. Remacle, Hucorne 7 (1x3), Iemmolo 8, Boosten 4 (1x3), Chirishungu 13 (1x3), S. Remacle 12 (1x3), Vandy 5 (1x3), Cool 9.

Plutôt maladroit en zone de finition, Namur effectue toutefois le job en défense. C’est 16-20 à la mi-temps. "Puisque nous n’avions pas eu une vraie opposition pendant le mois d’août, les filles ont été surprises par l’adversité liégeoise", précise le coach, Jérémie Palix. À partir de la fin du troisième quar, les Rouges prennent leurs marques sur le parquet. Plus inspirées à distance, elles s’envolent...

Ciney 93 - Jupille 47

31-8, 20-18, 25-10, 17-11.

CINEY: Dhaens 2, C. Beguin 7 (1x3), O. Beguin 3 (1x3), Van Meerbeeck 12 (4x3), Ronveaux 7 (1x3), Vanhorsigh 2, Delire 23 (1x3), Bechoux 18, Bouqué 2, Colin 7, Medjo 6, Dachelet 2.

Ciney n’a fait qu’une bouchée des promues. D’emblée, les cadres imposent leur supériorité à tous points de vue (31-8, 10e). Chef d’orchestre du rythme, Ciney alterne entre le jeu en transition et le tir à distance. L’écart ne fait que s’amplifier au fil de la rencontre, permettant aux jeunes de la R2 de s’illustrer dans le final. "Il était important de bien commencer la saison, confie le coach, Jurgen Van Meerbeeck. Les joueuses R1 ont donné le ton d’entrée de jeu avec sérieux et ont été appliquées en défense. Quand la défense répond présente, l’attaque suit."

Charleroi B 55 - Boninne 57

10-22, 12-17, 15-12, 18-6

LADIES: Cambioli 8-18 (3X3), Dupire 6-5 (1X3), Mongombe 4-0, Samsam, Muylaert C. 2-0 et D., Vandewattyne 2-6, Fimiani 0-2, Lauwerys, D’Aronco, Verna 0-2.

BCB: Gilliard, Lemaire 2-2, Broers 8-3 (3X3), Delahaut 8-0 (2X3), Laffineur, Compère 6-7 (1X3), Ory 9-0, Lesire 3-0, Fivet, Hubaut 3-6.

Après 22-39 au repos, l’écart culminait à 24-48. On notait encore 37-52 en début de 4e quart. Poussées de l’avant par leur coach Jean-François Duez, qui refusaient que les Carolorégiennes cessent d’y croire, les visitées relevaient subitement la tête. Les Ladies prenaient le pas en défense et détalaient à l’opposé du terrain, où Valérie Cambioli terminait en boulet de canon. La dernière possession ne donnait rien.