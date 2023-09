Arbitre: Bonanno.

Cartes jaunes: Farikou, Gérodez, Rhatay.

Buts: Lisman (0-1, 10e), Rigo (1-1 c.s.c., 20e), Toussaint (2-1, 23e ; 3-1, 51e), Cloots (4-1, 65e).

MEUX: Pignolet, Van Vyve, Bodart, Farikou (60e B. Dhyne), Cloots (71e J. Dhyne), Jaspard, Lecomte (71e Bouillon), Cinier, Roldan-Simon, Toussaint, Moors (67e Baudoin).

SPY: Nicolas, Rhatay, Barzin (66e Delcommène), Veerstraete, Malengreaux, Rigo (63e Hanicq), Lisman, Lescart (46e Gerodez), M. Boujabout (66e Duchesne), Francotte, Motte

Les retrouvailles de Rudy Anciaux à Meux ne se sont pas déroulées de la meilleure manière. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Ecureuils, Lisman ouvrant la marque à la 10e. Dix minutes plus tard, le coup franc de Cloots était repris par… Rigo qui trompait son gardien. Dans la foulée, le corner de Cloots était cette fois exploité par Toussaint: 2-1 à la pause. À la reprise, à la 51e, c’est un nouveau coup franc donné par Cloots qui permettait à Toussaint d’inscrire un doublé (3-1). Et 15 minutes plus tard, une action de plein jeu voyait B. Dhyne centrer pour Cloots qui crucifiait Nicolas de près, permettant à ses couleurs d’inscrire trois nouveaux points au classement. "Nous avions travaillé les phases arrêtées en semaine et cela a payé, se réjouissait Clément Moors, le joueur-entraîneur meutis. Après le 0-1, nous avons eu la maturité suffisante pour réagir malgré la jeunesse des joueurs alignés." "Il y a eu beaucoup trop d’approximations dans les deux rectangles, regrettait Rudy Anciaux, le T1 des Spirous. Offensivement, le dernier geste a fait défaut car nous nous sommes créé plusieurs occasions, ce qui est positif. Défensivement, nous avons manqué d’agressivité dans les duels. Meux a été décisif sur phases arrêtées et mérite son succès."