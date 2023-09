Arbitre: Guillaume.

Cartes jaunes: Absisan, Malela-Ndangba, Lebrun.

Carte rouge: Chamkha (37e).

Buts: Casagolda (0-1, 11e et 0-5, 56e), Morais (0-2, 17e et 0-3, 20e), Mbenti (0-4, 41e ; 0-6 57e et 0-7, 85e), Kabamba (1-7, 90e).

COUVIN-MARIEMBOURG: Furgiuele, Molle (24e Sacchetti), Ghazi (60e Caliskan), Tsongo, Kabamba, Chamkha, Lenoir (46e Mungongo), Yedoh, Lebrun, Nait-Seghir (62e Scivoli), Derenne.

CROSSING: Jacops, De Marée, Absisan, Mabika, Casagolda (60e Tshibay), Yagan, Morais (62e Lufimbu), Caignau, Malela-Ndangba (49e Roisin), Rucquois, Mbenti.

Pour leur première à domicile, dans leur Roi Soleil, les Mariembourgeois s’attendent à rencontrer des difficultés, face à un des ténors de la série, le Crossing Schaarbeek. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le score reflète la différence entre les deux équipes. Si les hommes de Joël Van den Noortgate résistent durant les dix premières minutes, le verrou saute rapidement, sur le premier corner de la partie. Le grand Bruxellois Casagolda saute plus haut que tout le monde et ouvre le score (0-1). À partir de ce moment, la moindre erreur fagnarde se paie cash. En l’espace de onze minutes, les "Bleus" vont encaisser deux nouveaux goals, via un doublé de Morais. La rencontre est déjà pliée à la 21e (0-3). La carte rouge directe de Chamkha, pour un tacle trop appuyé, n’améliore rien. Mbenti s’en va faire 0-4 avant le repos.

La deuxième période semble être un calvaire pour les Couvinois, qui font preuve de solidarité derrière, mais face à des Bruxellois un, voire deux tons au-dessus, la tâche est difficile. Les gars de Dave De Herdt peuvent répéter leurs gammes, avant les 1/32e de finale de Coupe de Belgique. Avec deux nouveaux goals de Mbenti et un de Casagolda, la correction est là, mais le nouveau venu fagnard, Kabamba, sauve l’honneur à la dernière seconde (1-7).

"La défaite fait mal dans les chiffres, avoue le T1 fagnard, Joël Van Den Noortgate. Il faudra se relever mentalement de ce revers. On se remet au travail dès demain, pour la rencontre du week-end prochain à Saint-Symphorien."

"Sur un terrain pas facile, les gars ont fait le boulot, car mettre sept goals ici, ce n’est pas une tâche aisée", relativise l’entraîneur visiteur, Dave De Herdt. Des Bruxellois qui ont aussi été irréprochables dans les tribunes. Quand l’attaquant fagnard a réduit la marque, ils l’ont applaudi. Et à l’issue de la rencontre, les supporters ont ramassé leurs déchets.