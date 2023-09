Les Dinantais esquivent le piège lustinois

Chez les visités, Jonas Gravisse était satisfait de son équipe, malgré la défaite. "Nous sommes tombés sur une équipe de Dinant solide et bien organisée. Nous n’avons pas réussi à nous montrer dangereux. On est une équipe montante de P4. Nous devons encore gommer les petites erreurs qui se payent cash en P3. Dès que nous prendrons de l’expérience, je suis certain qu’on pourra rivaliser avec tout le monde."

Lustin B 0 – Dinant 2

Les Lustinois ont l’ascendant durant les 15 premières minutes. Les Dinantais réagissent et se créent plusieurs occasions. Léonard ouvre le score à la 29e. Dinant pousse pour faire le break, mais manque de réalisme en fin de première période. À la reprise, Lustin pousse pour égaliser, mais ne se montre pas réellement dangereux. Il faut attendre les dernières minutes pour que Lamquet mette son équipe à l’abri.

Faulx 0 – Achêne 5

Faulx se fait malmener par Achêne. Hermant ouvre le score à la 10e. Après la pause, Faulx revient avec de nouvelles intentions et manque l’occasion de faire 1-1. Achêne en profite pour faire 2-0 sur le contre, par Dodet. Achêne prend définitivement le match à son compte, via des buts de Toussaint, Laenen et Pairoux.

Natoye 1 – Ciney 1

Les Cinancient dominent la première mi-temps mais ne se créent pas de grosses occasions. En seconde période, les visités ouvrent le score par Mariz Carneiro. Ciney n’abandonne pas et pousse pour arracher au moins un point et y parvient dans le dernier quart d’heure, par Collard.

Anseremme 0 – Condrusien 2

Les visiteurs parviennent à débloquer le compteur à la 40e par Ibraimi. Au retour des vestiaires, les visités se découvrent pour essayer de revenir au score. Les Condrusiens profitent des espaces pour faire 0-2 à la 70e, par Beaujean. Anseremme a une occasion de réduire l’écart à la 75e, mais le penalty est manqué par Brosteaux.

Bièvre 4 – Naninne 0

Les deux équipes rivalisent en début de rencontre. Suquart fait 1-0 sur coup franc à la 34e. Dans le second acte, les Naninnois poussent, mais Bièvre fait 2-0 à la 53e par Dujardin. Jacquemart fait le break 5 minutes plus tard. Smal tue tout espoir sur contre-attaque, à dix minutes du coup de sifflet final.

Rienne 1 – Beauraing 3

Rienne ouvre le marquoir dès la 6e, sur un auto-goal. Beauraing ne baisse pas les bras et égalise via De Becker à la 20e. Fallon permet aux siens de prendre l’avantage à la 25e. Il faut attendre la seconde période pour voir le dernier but de la rencontre, marqué à la 68e par Collard.

Houyet 2 – Miécret 3

Miécret fait 1-0 au quart d’heure par Genotte. Houyet réagit et égalise avant la mi-temps, puis prend l’avantage à la 63e. Miécret n’abandonne pas et revient à 2-2 sur une magnifique frappe de Belibi à la 85e. Genotte permet aux siens de repartir avec les 3 points, trois minutes plus tard.

Assesse B 3 – Sinsin 2

Jonette fait 1-0 à la demi-heure et Nicosia lui répond sur penalty juste après. Assesse fait 2-1, puis 3-1 par Mary (57e) et Vanderschuren (63e). Nicosia réduit l’écart deux minutes plus tard. Les visiteurs poussent pour égaliser, mais le score ne bouge plus.