Le foot et le tennis hesbignons émus par le départ de Fred Adans

Il était actuellement l’un des responsables sportifs (et l’homme des transferts) à Leuze. Il s’impliquait également dans l’Entente hesbignonne où jouent son fils Maxime (14 ans) et sa grande fille en équipe de dames.

Si Fred Adans était vraiment une figure connue du foot provincial, c’était aussi quelqu’un de très posé, très réfléchi mais aussi jovial et convivial. C’était aussi un athlète complet. En plus d’être un bon footballeur, il a aussi brillé au tennis où il s’est fait également pas mal d’amis. Après avoir lutté pendant un an et demi contre une maladie du sang et connu des embellies mais aussi des rechutes, en étant à chaque fois d’un incroyable optimisme et d’une combattivité à toute épreuve, sur les bords des terrains, il n’hésitait pas à exliquer à ses amis toutes les étapes et tous les chemins pour s’en échapper. Mais ça n’a malheureusement pas suffi...

Les témoignages en tout genre affluent. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Notre journal présente à sa famille et à ses proches ses condoléances émues.