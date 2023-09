Le Condrusien galvaude

Cartes jaunes: Helson, M. Delcourt.

Buts: Bukran (1-0, 19e), Deghorain (1-1, 25e).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Hébette, Warzée, Kouadio (85e Dubois), Kleinkenberg (77e Piraux), Bukran, Henrotaux, Maillard, Lambrechts (77e Nijskens), Vestens (85e Ax. Defays).

FLAVION: Unver, Hastir, Mamona (77e Goossens), Zingle, Deghorain, Pétrisot, Lamour (46e Vanmackelbergh), Helson, M. Delcourt, Pessleux, Hendrick (89e A.Delcourt).

Les "Verts" ont multiplié les opportunités, sans parvenir à s’imposer. "Nous avons tout bien fait, sauf marquer et garder le zéro. Nous les avons dominés de A à Z et ils marquent sur leur seule occasion, un contre. C’est frustrant", résumait le buteur maison, Logan Bukran. Le match avait pourtant bien commencé pour le Condrusien, qui se créait d’entrée de jeu une belle occasion par Bukran. Ce n’était que partie remise pour l’attaquant qui, à la 19e, enroulait une frappe qui faisait mouche. Flavion tablait sur sa vitesse de reconversion offensive et Mamona, parti en contre, servait Deghorain, qui rétablissait la parité. Avant le repos, les "Verts" avaient encore quelques belles occasions, dont un essai de Kleinkenberg à côté. La seconde période était du même acabit, avec des visités très entreprenants, mais malchanceux, une équipe visiteuse solidaire et un Kerim Unver impérial. "On peut féliciter Kerim. Ce point, il est en grande partie grâce à lui", disait Audric Zingle, qui a failli jouer un mauvais tour au Condrusien. "J’ai eu l’occasion de tuer le match à vingt minutes de la fin, mais repartir avec trois points aurait été un peu volé."