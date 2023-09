Gembloux se qualifie en cinq sets

Les Namuroises n’ont pas presté à leur niveau, en terre anversoise. "Quand je vois le match qu’elles ont livré le soir en amical contre Amsterdam, qui est cinq fois plus fort, je me dis que, si elle en avait fait le quart à Lint, on y aurait fait plus belle figure, regrette Dominique Colin. Attention, cette équipe joue très bien. Cela touche haut et on ne te laisse pas le temps de souffler. Avec ses deux transferts, dont une opposite de qualité, elle émargera certainement au Top 5 de la N1. De notre côté, alors qu’on avait bien joué jusqu’ici, j’ai trouvé certaines joueuses fort stressées. C’est une leçon pour le championnat, qui arrivera vite." Le prochain et dernier match de préparation est prévu le jeudi 14 septembre, à 20 h, contre Tchalou B.

Gembloux 3 – Chaumont 2

(22-25, 25-8, 23-25, 25-20, 15-9)

Match à rebondissements à Gembloux, qui a émergé en cinq sets. "Au total des points, on mène même d’une énorme différence, relève Sacha Koulberg. On a connu des moments de panique, mais en coupe, l’essentiel est de se qualifier et on l’a fait, surtout grâce à Alla Serebriakova, qui a très bien joué. Au quatrième set, j’ai retiré Madeline Piraprez, qui avait mal au dos. Éliane Quoirin est montée et, après un début difficile, elle s’est bien reprise."

Au tour suivant, les "Coutelières" recevront Stekene, victorieux 1-3 de Waremme. Au moment du tirage au sort, le second tour était programmé le week-end prochain. Mais ce sera aussi le lancement de la Coupe Interfédérale, avec un match contre Haasrode-Leuven B, le samedi, pour Gembloux. "Et on participe à un tournoi en Flandres, le dimanche", précise le coach.