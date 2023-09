P2B Namuroise : Gedinne poussé dans ses retranchements

Dans le camp mosan, la déception se lisait sur les visages. "À 1-3, j'ai changé mon système et on a joué plus haut, ce qui nous a réussi en revenant à 2-3, lance Éric Suray. On retrouve un effectif et on commence à trouver notre rythme."

Profondeville 2 – Gedinne 4

Au quart d’heure, Herbiet place les Ardennais au commandement. La réaction ne tarde pas et Chevalier rétablit la parité à la 23e. Avant le repos, Sciot rend l’avance aux "Mauves".

Dès la reprise, Pisvin creuse l’écart. Les Mosans ne baissent pas les bras et à la 80e, Lincé relance le suspense. À la 92e, Collard consolide le succès gedinnois. "On a fait un bon match et on n’a rien lâché, lance Arthur Lincé. On méritait le partage."

Havelange 3 – Pesche 1

Pesche met d’emblée la pression et à la 5e, Depotter trouve l’ouverture. Les "Mauves" réagissent, mais Thiry s’illustre dans la cage visiteuse, en repoussant d’abord une frappe de Coene, avant de détourner le penalty du buteur visité. Peu avant le repos, Hochs remet les pendules à l’heure. Au second acte, Coene renverse la vapeur et Kone Adams met fin au suspense.

Vencimont 0 – Assesse 5

Après deux partages, Assesse tient sa première victoire. Conrard met les visiteurs sur orbite avant que Huet ne double les chiffres. Au second acte, les Assessois poursuivent leur festival offensif avec une réalisation de Huet et un doublé de Conrard.

Tarcienne 0 – Pondrôme 3

Les Famennois se lancent à l’assaut du goal visité et à la 10e, Magis trouve la faille dans la défense visitée. Un quart d’heure plus tard, Fadeux double les chiffres. Juste avant le repos, Magis creuse l’écart. Au second acte, les Beaurinois gèrent les velléités offensives adverses. "Cette fois, on a gardé le zéro", lance Pierre Devuyst.

Onhaye B 3 – Petigny 0

Troisième victoire pour les Walhérois, qui ont infligé un premier revers aux Couvinois. "Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions, mais nous avons fait preuve de réalisme", confie Arnaud Strulens. Il fallut attendre la 27e pour voir Kembi, descendu de la D3, ouvrir le score à la 27e. Cinq minutes plus tard, il doublait la mise. Après la pause, Onhaye insistait et Bodart fixait les chiffres. Les Walhérois ont terminé à dix suite à l’exclusion de Kembi à la 69e. "Il a reçu des insultes et a répondu, avant de recevoir deux jaunes."

Surice 6 – Bioul 2

Les "Fromagers" ont relevé la tête pour signer un premier succès. Après l’ouverture du score de Sacré, Graulus égalisait sur penalty. Juste avant le repos, Malinowski replaçait les visités au commandement.

Auteur d’un doublé, Parmentier creusait l’écart à la reprise. Morinello ramenait à 4-2 avant que Simon et Parmentier, sur penalty, ne corsent l’addition.

Schaltin 5 – Malonne 1

Première victoire des Schaltinois. "Nous avons toutefois galvaudé de nombreuses occasions, lance Miguel Ferreira. On a retrouvé une solidité défensive." Simon ouvrait le score, mais H. Quandt égalisait. Les "Mauves" haussaient le ton et s’isolaient à 3-1 via Mullens et Simon. Auteur d’un doublé, Horion fixait les chiffres après la pause.

Thy 8 – Haversin 1

Après l’ouverture du score par Charlier, sur penalty, Fiévet égalise. Thy prend l’ascendant avec des buts de Charlier, F. Baelden, Pierson et Vecchio avant le repos. Après la pause, Vecchio, Donceel et Leleux alourdissent le score.