Floreffe poursuit tranquillement sa route

De quoi faire perdre leur calme aux Namurois, qui terminèrent la partie à neuf. "Je suppose qu’ils étaient frustrés de l’ampleur du score", devine Vincent Collet.

Son vis-à-vis ne décolérait pas sur l’issue de ce duel et quasi derby. "C’était vraiment une faillite collective de notre part, constate amèrement Nicolas Pierlot, le coach salzinnois. Nous n’avons pas développé notre jeu habituel. Certainement en partie parce que mon secteur médian était amputé de trois éléments."

Les Salzinnois tenteront de redorer leur blason contre un autre voisin, plus proche, Flawinne, la semaine prochaine.

Falisolle 2 - Taviers B 0

Les Fusionnés ont loupé pas mal d’opportunités devant le but de la Jeunesse. Il fallut attendre la 36e pour voir Riciputo trouver l’ouverture. Même scénario en seconde période avec un gaspillage qui se poursuivait dans la surface hesbignonne. Jusqu’au second but de Lambrecht à la 75e, les hommes d’Éric Delmelle sont restés sous la menace d’un retour taviétois.

Flawinne B 5 - Onoz 5

Le Standario a eu l’opportunité de ramener les trois points, avant que les Gozettis ne loupent à leur tour cette possibilité. Uri et Roucourt avaient mis les visiteurs à l’aise. Un splendide coup franc de Di Primo, à la 28e, réveillait les Namurois, pensait-on. Van Aerschot et Lenoir semblaient faire le break pour les visités. Filée réduisait à la 64e, bientôt suivi du but visiteur de Maufroid. Dans un quart d’heure de folie, Flawinne, via Biaggi et un doublé de Hennaux, égalisait, avant de louper le jackpot.

Floreffe 6 - Salzinnes 0

Les Floreffois ont très bien géré le voisin salzinnois, qui restait sur un 6/6. À la 26e, Rocchi ouvrait la marque, alors que la réplique de Seck heurtait la latte. Vivier, à la 48e, suivi d’un triplé de Parise, allait faire perdre tout espoir et… leur calme aux visiteurs, réduits à 9. Nicolay en profitait pour ajouter une rose.

Lesve B 3 – Ham B 7

Les Hannetons marquaient les premiers, par Ledoux, à la 5e. Wilmet égalisait à la 7e, avant que Trinaux ne fasse 2-1. Un triplé de Van Damme mettait les visiteurs plus à l’aise. Wilmet rendait espoir aux Lesvois à la 73e. Flore et Debruxelles alourdissaient le succès sambrien.

Saint-Gérard 3 - Jemeppe B 2

Les Brognois ont dû s’employer pour venir à bout de Chimistes accrocheurs. Le marquoir indiquait 2-2 à la pause, avec des buts de Baguet et Bloc pour les visités et de Doumbouya et Legrain pour les Sambriens. À la 55e, Libert plantait le troisième but de St-Gérard, qui allait au final rapporter trois points.

Auvelais B 1 - Sauvenière B 5

Le score final était déjà scellé à la pause. Les Wawas étaient les premiers à se montrer efficaces, à la 13e, par Duhaijou, avant qu’Hubert ne double la mise. Les Sambriens retrouvaient espoir après le but de Bierwart à la 21e. À la demi-heure, Hubert signait son second but dominical. Pinchart, à la 33e, et Lenoir, sur penalty à la 43e, se chargeaient de geler le score.

Temploux B 2 - Moustier B 4

Les Glaciers avaient mis un solide coup dans l’aile des Aviateurs à la mi-temps, avec trois pions signés Dorval et Reims (2). C’est à la 75e que Deguillaume parvenait à relancer quelque peu les Temploutois. Cinq minutes plus tard, Fournier signait le 1-4. La rose de Voermantrouw fixait les chiffres.

Mazy 5 - Emines B 5

Le premier acte fut animé et sifflé sur le score de 2-3, grâce à Ledieu et Michaux (2) pour Emines et à Dussart (2) pour les Gembloutois. Le marquoir continuait à s’affoler. Les buts de Van Tielen (2) et Boutte semblaient faire pencher la balance du côté visité, mais Michaux et Seumaye sauvaient un point.