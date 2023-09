Deux coaches satisfaits

"Avec un bilan de 5 points sur 9, nous pouvons être satisfaits. Et ce, même si le premier match contre Auvelais m’a laissé un peu sur ma faim, vu le nombre d’occasions ratées, précise le mentor nismois, Didier Van Hese. Nous jouons match par match, sans nous mettre la pression. L’objectif est de finir dans le top 5 en fin de saison."

Dimanche prochain, les Crayats, septièmes, recevront les "Étoilés" de Philippeville, troisièmes.

Florennes 3 – Lesve-Arbre 2

Après l’autogoal de Diez, qui avait dévié un essai de Dubasin (0-1, 8e), Collinet, quatre fois buteur avec Florennes United vendredi soir, égalisait (1-1, 37e), avant d’inscrire un second but (3-1, 67e). Entretemps, Janssens avait fait 2-1 (51e). Piette relançait le suspense (3-2, 72e). Le pressing visiteur restait vain. "Si nous avons eu la mainmise sur le jeu, nos hôtes ont été plus réalistes", analysait le joueur visiteur, Baptiste Stock.

Pesche B 2 – Nismes B 2

Pas de vainqueur dans un derby haletant du début à la fin. Les buts ont été inscrits par Somme (0-1, 58e), Dujardin (1-1, 70e), Haumont (2-1, 76e) et Ouichene (2-2, 86e).

Moustier 6 – Surice B 0

Les Zèbres poursuivent leur sans-faute. En manque de rythme, les Fromagers ont été dominés tout le long de la rencontre. Achie (1-0, 5e), Collard (2-0, 30e), Faye (3-0, 55e ; 5-0, 80e ; 6-0, 88e) et Bower (4-0, 75e) ont donné au score des allures de bicyclette tennistique.

Philippeville 5 – Auvelais 3

Les "Étoilés" vivaient un début de rencontre compliqué en raison, entre autres, des buts de Hen Mgong (0-1, 9e) et de Baume (0-2, 21e). Piret (1-2, 43e) et Jennequin (2-2, 45e) permettaient aux leurs de rejoindre les vestiaires le moral gonflé à bloc. En début de seconde période, Thirrion (3-2, 51e) et Jennequin (4-2 sur penalty, 54e) lançaient les visités vers un troisième succès de rang. En fin de match, Maffeis (5-3, 79e) répondait à Thirrion (5-2, 73e).

Somzée 1 – Biesme B 0

Aynan trouvait rapidement la faille (1-0, 12e). En seconde période, les Biesmois se créaient de très belles occasions. Malgré une infériorité numérique consécutive à l’exclusion de Chintinne (carte rouge, 73e), les Somzéens géraient assez facilement leur maigre avantage. "Nous aurions dû tuer le match en première période", regrettait le coach visité, Frédéric Belle.

Ligny B 1 – Et. Tamines 7

Le derby sambrien a été outrageusement dominé par les Taminois. Mirante (0-1, 3e) et Declunder (0-2, 20e) étaient les premiers à secouer les filets. Debock relançait le suspense sur penalty (1-2, 31e). La joie visitée était de courte durée puisque Mirante (1-3, 36e) et Oostens (1-4, 42e) creusaient l’écart à l’approche du repos. En seconde période, Oostens et Dumont (2) donnaient au score des allures de correction.

Jemeppe 2 – Denée 0

Grâce à ce succès, les Chimistes restent dans le sillage du duo de tête. Bien servis par Piraux, Pauwels (1-0, 20e) et Martinez (2-0, 62e) se sont partagé les buts.

Flavion B 2 – J. Tamines B 2

Hotelet (1-1, 26e) a répondu à El Houssini (0-1, 14e), A. Collinet (2-2, 73e) à Morana (1-2, 50e). "Un partage logique", précisait le T2 visité, Yves Maenhout.