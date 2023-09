Arbitre: Ismaili .

Cartes jaunes: Despas, Poncelet, Fondaire, Nicaise.

Buts: Demol (1-0, 6e), Arnauts (1-1, 7e), Debelic (2-1, 41e), Lambrechts (2-2, 46e), Bruckner (3-2, 66e).

FLENU: De Cooman, Demol, Muratore (56e Soares), Vermeulen, Mehamdia Mohsen, Petta, A. Belasfar, Chebaiki (86e Ouzrouhene), Arena, S. Belasfar, Debelic.

CINEY: Monteleone, Despas (72e Boudjemaa), Lambrechts, Fondaire, Poncelet, Bwangombo (76e Hanneuse), Otte, Arnauts (63e Bruckner), Claude (83e Herbiet), Gaziaux, Michels.

D’entrée de jeu, les deux équipes se mettent à l’attaque. La première occasion est pour Demol, mais Monteleone est à l’affût. À la 6e, un ballon est mal dégagé par la défense visiteuse. Aux trente mètres, Demol est à la réception et son tir lointain crucifie Monteleone. Ciney ne doute pas longtemps malgré ce début de match compliqué. Dans la foulée, Claude part en contre mais butte sur De Cooman, Arnauts est à la réception et glisse le ballon à côté du gardien local pour égaliser. À la 24e, un coup franc de Fondaire est facilement capté par De Cooman. Dix minutes plus tard, c’est Lambrechts qui loupe la balle du 2-1 après un bon centre d’Arnauts côté gauche. Juste avant le repos, Debelic parti à la limite du hors-jeu s’en va fixer Monteleone et permet à son équipe de passer devant.

Monteleone assure dans les buts

Ciney recommence la seconde période en fanfare. Bwangombo sert Lambrechts qui égalise. Bien servi par Claude, Fondaire loupe la balle de 2-3, ce que ne fait pas Bruckner qui, à peine monté au jeu, s’offre un débordement et un but. Il faut un grand Monteleone pour empêcher S. Balasfar d’égaliser. Le portier cinacien se montre encore à son avantage avec deux arrêts de grande classe devant Debelic. Dans une fin de match tendue, Ciney se fait peur mais se montre suffisamment solide pour arracher trois premiers points importants dans ce championnat comme le confiait Manu Rousselle à l’issue de la partie. "On savait que venir ici face à une équipe montante ne serait pas facile. Cela s’est confirmé. Menés 1-0, mes joueurs ont eu une bonne réaction car nous sommes revenus tout de suite. Nous avons eu la maîtrise en fin de première mi-temps avant de prendre un bête but. Après la mi-temps, nous sommes revenus avec d’autres intentions. On a fini par émerger et nous avons eu du caractère. C’est ce qu’il faut retenir aujourd’hui, même si on sait qu’il faudra continuer à bosser. C’est de bon augure pour la suite."