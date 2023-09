Braine écope à son tour du score fétiche des Walhérois

Cartes jaunes: Wallaert, Defresne, Laurent, Dutrieux.

Buts: Lorenzon (1-0, 3e), Gillis (2-0, 59e), Defresne (3-0, 74e).

ONHAYE: De Vriendt, Teklak, Granville, Defresne, Lizen (50e Leclef), Gillis, Bastin (61e Fastrez), Gilain, Guiot (77e Steeno), Guerri, Lorenzon (68e Kembi).

BRAINE: Berghmans, Willaert (39e Queimadelas), Laurent, Lella, Ramazani, Smeets (76e Dutrieux), Wallaert, Ladrière, Derwa, Latorre (46e Sylla), Tis (70e Dettori).

"Et un, et deux, et trois-zéro". Les supporters walhérois auraient pu reprendre, pour la troisième fois en huit jours, ce célèbre chant, samedi soir. Car, après Rebecq et Ciney, les Brainois ont, à leur tour, écopé de ce verdict, après avoir éprouvé la solidité et la non moins redoutable efficacité offensive des Onhaytois en ce début de parcours. "On savait qu’ils allaient jouer long et en diagonale, confiait Lionel Brouwaeys. On a bien maîtrisé le match, en gérant et en leur faisant mal dans les espaces."

Un centre de Derwa ne trouvant aucun preneur et un tir contré de Latorre: c’est tout ce que les visités ont concédé au premier acte. De leur côté, ils avaient déjà fait mouche, sur leur première approche, via une tête piquée de Lorenzon, sur un assist de l’inévitable Guerri. Guiot et Gilain avaient ensuite maintenu le danger dans le rectangle de Brabançons qui avaient perdu Willaert, victime d’une commotion après un duel "tête contre tête" avec Teklak.

Le deuxième but visité venait mettre fin à un petit quart d’heure de reprise moins "saignant" des Walhérois, qui avaient vu leur portier dévier, au-dessus de sa cage, une lourde frappe de Wallaert. Mais il valait à lui seul le déplacement, puisque c’est d’un lob lointain que Gillis surprenait Berghmans, déjà trop loin de son domaine peu avant, sur un essai semblable de Gilain. "C’est mon tout premier but sous les couleurs d’Onhaye, souriait l’ex-Fagnard. Il nous a permis de faire le break, même si Luis les a assommés après. Il me fait un bien fou aussi, personnellement, pour ma confiance. Quand j’ai récupéré le ballon, j’ai directement vu que le gardien était avancé et je me suis dit: pourquoi pas. Et c’est passé ! Non, je n’avais jamais réussi un but comme ça."

Braine se rebiffait une dernière fois quand Ladrière trouvait le front de Tis, dont la reprise retombait sur la latte. Puis, les Walhérois imposaient leur "score fétiche" par Defresne, monté en ligne sur un coup franc et qui propulsait le ballon remisé devant lui dans les filets. Guerri et Steeno tentaient encore leur chance, mais leur envoi respectif fusait de très peu à côté de la cible. "C’est un départ de rêve, c’est vrai, mais le championnat est encore long. Et, si on passe en coupe, dimanche prochain, on se permettra une petite folie contre une D1. Mais il faudra encore le gagner, ce match contre Harelbeke. Et, en tout cas, jouer comme on le fait depuis deux ou trois semaines", concluait le nouveau "numéro six" de l’Agauche.