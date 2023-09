16-13, 19-17, 23-20, 20-9.

BELGRADE: M. Marchal 3 (1x3), Ndiaye 12 (2x3), Vermeren 2, Bampolineza 7, Cerquarelli 9 (1x3), Vandekerckhove 18 (3x3), Hucorne 21 (3x3), Trausch 3 (1x3), Nelkofski 3.

NATOYE: Van Landschoot 7 (1x3), Henry, Targez, Arts, Giaux 5 (1x3), Roland 9 (1x3), Georges 9 (2x3), Klein 3, Beuken 11 (3x3), Van Doninck 5 (1x3), Legros 2, Pirlot 7.

L'entame est brouillonne: (5-5, 5e). Ensuite, Belgrade s'engouffre avec succès dans la raquette adverse avant que Van Doninck ne rassure à distance : 16-13 à la 10e. Les Belgradois instaurent une dynamique et varient leurs attaques alors que Natoye, malmené par la défense locale agressive, n'est pas en réussite (27-17, 13e). Les Jaunes décident alors de jouer plus petit, et ce changement tactique perturbe Belgrade, qui perd son basket. C'est 35-30 au repos.

À la reprise, Natoye tente de surprendre en passant en zone mais les Verts la punissent par quatre bombes en deux minutes (47-35, 22e). Revenus à une défense plus traditionnelle, les Jaunes grapppillent leur retard. Le jeu est physique, Giaux en perd même une dent : 58-50 (30e). Si Georges sort de sa boîte pour relancer le suspense (58-55, 32e), Vandekerckhove ajuste son poignet afin de redonner de l'air à ses couleurs (65-55, 34e). Pendant que Natoye tente les tirs du désespoir face à la pression, Belgrade, en confiance, joue en première intention et prend le large définitivement. "Mes joueurs ont été concernés du début à la fin et ont fait preuve de maturité pendant les moments importants, se réjouit le coach belgradois, Nicolas Gowenko. Nous avons très peu de périodes négatives. Même si on pouvait mieux faire dans le jeu intérieur, on a connu une belle réussite extérieure et notre défense agressive a joué son rôle. Je ne m'attendais pas à bousculer autant Natoye." "On est passé à côté de notre match, regrette le coach natoyen, Bastien Gilain. Il faut surtout reconnaître la grande prestation défensive et offensive de Belgrade. Dans l'intensité, on a été mangés. Aucun de mes pivots n'a été dominant au poste bas. Chacun a essayé de tirer son épingle du jeu, au lieu de trouver une solution collectivement."

Beez 64 - Ensival 73

12-24, 19-17, 21-10, 12-22.

BEEZ: Mullenders 2, Bugwiza, Hendrichs, Sutvaj, Piette 7 (1x3), Dendas 9 (1x3), Forget 22, Merxbauer 4, Geradon 14 (1x3), Chapelle 6.

Beez manque son début de match, accusant la précision extérieure d’Ensival (12-24, 10e). Dans le deuxième quart, Beez réduit quelque peu l’écart sous l’impulsion de Forget, dominant sous l’anneau : 31-41 au repos. A la reprise Beez peut compter sur ses cadres près du panier: 52-51 à la 30e. Dans le final, Beez coince à la finition.