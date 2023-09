Arbitre: Gaillard.

Cartes jaunes: Antoine, Justin Dubois, Bernard, Virgil Dubois.

Buts: Antoine (1-0, 8e), Lyssandro (2-0, 54e), Laidi (2-1, 83e).

ANHÉE: Galand, Marchal, Hosselet (84e Ravet), Lyssandro (76e Joaris), Beguin, Antoine, Camara (87e Dubucq), Étienne, Jacquet, Justin Dubois, Virgil Dubois (91e Louis Dubois).

BOSSIÈRE: Lesire, Namêche, Tallier, Baudoin (68e Bisanti), Mpia Massa (65e Ginion), Marc Lepage (61e Velghe), Rossomme (67e Ibrahimi), Cigana, Laidi, Christ Lepage, Bernard.

Le ballon (offert par le Comité des Fêtes de Houx) sous le bras, le président porte casquette et grande confiance en son équipe. Et, à propos d’Antoine Dubucq, parti sous d’autres cieux (Lustin): "Il n’avait pas participé aux deux premières rencontres, car il n’était pas encore au point, physiquement. Et il a préféré changer d’air. Dans notre collimateur, nous gardions un certain Kubali, que nous avons engagé. Ce jour, il est sur le banc. Le temps de faire connaissance."

Galand et la latte

Sur le terrain, ses petits gars sont bien décidés à tout faire pour débloquer le compteur. Mais, en face, s’échauffe une formation qui n’en pense pas moins. D’office, Anhée met la pression et Antoine hérite d’une première occasion, qu’il galvaude. Il va se reprendre peu après, en se présentant seul avant de mettre au fond (1-0).

Offensivement, les "Oranges" présentent un autre visage que lors des précédentes sorties. Bossière use de longs ballons sur le flanc droit et, sur l’un d’eux, le capitaine Cigala oblige Galand à détourner en corner. Puis, Marc Lepage trouve la latte.

Entre les perches, le "Juju" sort quelques chauds ballons. À ce moment, Anhée perd un peu ses repères.

Loupé de Velghe

Dès la reprise, les visiteurs montent illico à la ligne médiane. Et les "Oranges" doivent s’organiser en conséquence. Et, sur un contre, le ballon tombe dans les pieds de Lyssandro, qui ne se fait pas prier (2-0).

Là, Bossière n’a plus le choix. Et ils en remettent une couche. Mais Velghe loupe maladroitement. En jouant trop bas, Anhée joue avec le feu. Mais il résiste.

La trotteuse tourne et les Mosans tiennent le bon bout. Jusqu’à la 83 ! Moment où le grand Laidi reprend du front un corner et ramène le score à 2-1. Les dernières minutes sont crispantes, sans plus.