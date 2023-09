Un derby intense à Pesche ?

Dominé (3-6) par Somzée, Pesche B n’a pas pu confirmer son succès à Ligny B. À l’inverse, Nismes B, accroché par Auvelais lors du match inaugural, a dominé (1-6) Surice B et se trouve dans le sillage du trio de tête. Le derby entre les Poires et les Crayats s’annonce intéressant à plus d’un titre.