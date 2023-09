Salzinnes Namur avec un nouveau statut

Le changement d’entraîneur, en cours de saison dernière, et sa reconduction ont façonné de nouvelles attentes, du côté des "Bleu et Jaune". À la base de la métamorphose, le coach, Nicolas Pierlot. "Ce qui a surtout changé, c’est l’apport de joueurs d’expérience, révèle d’emblée celui-ci. La précédente moyenne d’âge oscillait entre 22 et 23 ans, avec des éléments n’ayant pas toujours reçu une bonne formation." Autre élément de progrès: "Nous avons recommencé assez tôt, début juillet. Le temps de créer une équipe solide et solidaire. Ce sera un beau challenge, face à nos voisins floreffois."