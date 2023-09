Quatre nouveaux renforts à Tamines

Il s'agit d'un numéro 9, Gloire Safouesse, un Français âgé de 21 ans et qui vient de Pescara (D4 italienne). Yacine Boufath, jeune ailier droit de 21 ans passé notamment par les U21 de Beveren et Ostende, portera également le maillot de Tamines cette saison. Un autre ailier de 26 ans, Kevine Owane Bouanga, est arrivé en provenance de l'Olympic. Le joueur gabonais que le club carolo avait recruté à Vannes (Nationale 2) est prêté pour une saison à la Jeunesse. "Je ne sais pas s'ils seront disponibles pour ce week-end. On doit encore voir cela avec la direction", précise Saïd Khalifa.