Premier(s) point(s) des Biwacks ?

Malgré les quelques difficultés de leur équipe, les entraîneurs se veulent confiants. "Car, à Ligny, nous avons livré une très bonne première mi-temps, au cours de laquelle nous avons osé jouer, contre un ténor, rappelle le T1 des Biwacks, Jean-Philippe"Caillou"Pierre. Malgré nos deux défaites, je reste confiant pour la suite. Il y a du talent dans mon équipe, mais celle-ci manque d’expérience, pour le moment. À nous d’être plus concentrés, afin d’éviter toutes ces petites erreurs qui nous mettent à mal. La venue d’Aische B doit nous permettre de débloquer notre compteur points. À domicile, nous devons nous faire respecter et montrer l’envie de bien faire. Aische B est une équipe jeune, talentueuse et bien en place, dont nous devons nous méfier."