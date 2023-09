Namur: deux équipes pour le dernier carré

Après avoir vibré aux prestations des équipes nationales à l’Euro, et principalement de ses anciennes sociétaires Charlotte Englebert et Lucie Breyne avec les Red Panthers, le Hockey Namur verra ses équipes premières entamer leur championnat ce dimanche (à Louvain-la-Neuve pour les messieurs et à l’Old Club pour les dames). Le coup d’envoi d’une saison que les dirigeants annoncent prometteuse, eux qui ont réussi à attirer Manuel Brunet, du Daring, pour lui confier le rôle de directeur sportif. "Il a pris ses fonctions le 1er août et a déjà amené pas mal de changements positifs. Il est plus fluide dans son travail, tout en étant très exigeant, confie Nancy Pauwels, responsable sportive. Manu, qui a notamment décroché l’or olympique avec l’Argentine, a évidemment beaucoup d’expérience et nous en fera profiter. Il endosse également le poste de T2 et reste joueur. Ce sera même un renfort de poids pour notre défense."