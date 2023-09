Meux se retrouve sans ses frappeurs

Le tour final pour une éventuelle montée en nationale 3 débute ce week-end, via deux éliminatoires. Le programme n’agrée pas les Meutis, accaparés par l’organisation de leur traditionnelle brocante. "Un cadeau empoisonné pour le club, d’autant que l’équipe, privée de J. Moreau (blessé), de Zicot, Troonen voire Joaris, indisponibles, est décimée, commente Baudouin Botilde. Dans ces conditions, j’ai envisagé de déclarer forfait, avant de me raviser en apprenant que l’amende s’élèverait à 1000 €. Bref, la saison se termine en eau de boudin et c’est bien regrettable." Les rescapés, privés frappeurs, se farciront deux longs déplacements à Galmaarden (2e en PA), qui avait écarté facilement les Bruyérois en coupe, et à Blicquy (8e en N3). Après avoir échoué de justesse à la deuxième place, Sart tentera de rebondir contre Baasrode (3e en PB) et Presgaux (9e N3B). Le troisième groupe opposera Senzeilles à Grimminge (3e PA) et Nil (2e PB).