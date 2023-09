Marche vise le titre, le top 4 très ouvert

Avec des renforts issus de la P2 de Rochefort et de Natoye, Marche allie expérience et jeunesse et vise ainsi le titre. "Les débuts sont prometteurs, nous espérons poursuivre dans ce sens", explique Morgan Reginster. D’autres formations espèrent également le haut du classement, comme Cerfontaine, qui projette un top 3 ou 4, après être redescendu de P2, ou encore Ciney, après avoir connu un très bon second tour la saison dernière. Un top 4 que les équipes d’Hamois et d’Erpent aimeraient également intégrer.