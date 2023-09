Lustin veut engranger ses premières unités

Après deux revers de suite, Lustin reçoit Dinant ce dimanche. " Le début de saison est compliqué , lance d’entrée l’entraîneur lustinois, Jonas Gravisse. Entre les vacances, les examens et les petites blessures de reprise, je n’ai pas encore pu disposer de mon groupe au complet. Je pense que nous le serons d’ici la mi-septembre. En attendant, nous devons grappiller un maximum de points. Dimanche, ça va être un match difficile, car nos adversaires font partie des favoris. Ils ont une très bonne défense (aucun but encaissé) et, offensivement, c’est aussi très fort. De notre côté, nous devons resserrer les vis derrière. Il va falloir être concentré de la première à la dernière minute, si nous voulons accrocher les Dinantais. "