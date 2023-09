Loyers en grand favori, Malonne compte sur les "anciens"

C’est le maître mot du côté de Sombreffe où la volonté est de permettre à tout un chacun de jouer. À Ohey, des débutants ont également intégré l’équipe. Même si le plaisir reste un objectif pour les hommes de Damien Louis, le groupe aimerait accrocher l’une ou l’autre victoire. À Fernelmont, Pascal Fiévet reprend le témoin et reforme un groupe où plaisir et formation des jeunes cohabiteront. Une même volonté à Maillen et à Mazy. À Beez, cinq départs sont à déplorer ces dernières semaines. Stéphane Delval devra donc compter sur ses U18 pour compléter son noyau. Finalement, le club de La Bruyère retrouve la compétition en identité propre, après une fusion avec Bouge, et Erpent évoluera hors classement.